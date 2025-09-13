राजस्थान से मध्यप्रदेश को जोड़ेगा एक और नया रेलमार्ग, 8 नए स्टेशन बनेंगे, सर्वे और डीपीआर का काम पूरा

Rajasthan Madhya Pradesh New Railway Line : कोटा-रामगंजमंडी-भोपाल रेलमार्ग और कोटा-उज्जैन रेलमार्ग के बाद अब राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने के लिए कोटा रेल मंडल की ओर से कोटा-श्योपुर मार्ग का सर्वे और डीपीआर का काम पूरा कर लिया गया है। मार्ग को स्वीकृति मिलते ही भूमि अवाप्ति कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, वहीं मार्ग पर श्योपुर से ग्वालियर को नैरोगेज से ब्रॉडगेज करने का काम जोर-शोर से चल रहा है। कोटा-श्योपुर-ग्वालियर तक राजस्थान और म.प्र. के बीच नया रेल रूट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कोटा से श्योपुर होते हुए ग्वालियर तक की कनेक्टिविटी बन जाएगी। पूरा रूट इलेक्ट्रिफाइड होने से इस पर तेज गति से ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा।