कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, धान, चना व लहसुन तेज

लहसुन लगभग 3500 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 15500 रहे।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 26, 2025

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 140000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50, धान 50, चना 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 3500 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 15500 रहे। लहसुन 1000 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2451 से 2575, धान सुगन्धा 2400 से 3181, धान (1509) 2500 से 3401, धान (1847) 2400 से 3351, धान (1718-1885) 2600 से 3701, धान (पूसा-1) 2400 से 3800, धान (1401) 3600 से 3900, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 4801, सरसों 6000 से 6500, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5101, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6800, चना देशी 4500 से 5050, चना मौसमी 4500 से 4950, चना पेप्सी 4800 से 5101, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7600 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2115, लोकल रिफाइंड 2000, दीप ज्योति 2130, सरसों स्वास्तिक 2570, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2840, कोटा स्वास्तिक 2490, सोना सिक्का 2720, कटारिया गोल्ड 2530 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4080 से 4120 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी आई। चांदी के भाव 10700 रुपए की तेजी के साथ 233000 रहे, जबकि जेवराती सोने के भाव 1800 रुपए की तेजी के साथ 142200 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 142900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 141800

गोल्ड (22 k) :131296

गोल्ड (20 k) : 123304

गोल्ड (18 k) : 113440

गोल्ड (14 k) : 99859

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

26 Dec 2025 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन, धान, चना व लहसुन तेज

