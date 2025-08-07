7 अगस्त 2025,

राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

जयपुर

Good News : रींगस से खाटूश्याम तक रेल लाइन मंजूर, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया राजस्थान को बड़ा तोहफा

Good News : खुशखबर। राजस्थान में रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक सीधे रेल संपर्क के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 07, 2025

Good News Ringas to Khatushyam Railway Line Approved Railway Minister Ashwini Vaishnaw gave a big gift to Rajasthan
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। फोटो पत्रिका

Good News : खुशखबर। राजस्थान में रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक सीधे रेल संपर्क के लिए 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, परियोजना पर कुल 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाटूधाम में हर साल देशभर से लाखों श्रद्धालु आते हैं।

खाटू श्याम के लिए अभी मुख्य रेलवे स्टेशन रींगस

राजस्थान के सीकर जिले में खाटू कस्बे में ही खाटू श्याम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा, खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के लिए अभी मुख्य रेलवे स्टेशन रींगस है। वर्तमान में दिल्ली से रींगस के लिए आठ जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें

Indian Railways : अब बिना तोड़े हो सकेगी रेलवे वैगन बियरिंग की जांच, RDSO ने इस अनूठे उपकरण को किया पास
बीकानेर
Bikaner Now railway wagon bearings can be tested without breaking RDSO Lucknow has passed this unique device

254 करोड़ रुपए नई रेल लाइन परियोजना की लागत

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, खाटू तक सीधा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए 254 करोड़ रुपए की लागत से रींगस-खाटू श्याम जी (17 किमी) नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए 43 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है।

1.25 लाख ने आरक्षण कराकर किया सफर

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 2024-25 और 2025-26 (जून 2025 तक) में रींगस और दिल्ली क्षेत्र के बीच क्रमश: कुल 4.98 लाख और 1.25 लाख लोगों ने आरक्षण कराकर सफर किया। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इसके अलावा, 2024-25 और 2025-26 (जून 2025 तक) की अवधि के दौरान रींगस और दिल्ली क्षेत्र के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में सीट क्षमता से 100 प्रतिशत से अधिक लोगों से सफर किया।

तीन जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने की योजना

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि इस समय कोटा से जयपुर के लिए 29 जोड़ियां ट्रेनें चलती हैं और कोटा से रिंगस के बीच भी तीन नियमित ट्रेन जोड़ियां चल रही हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा, कोटा-जयपुर-रिंगस क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए तीन जोड़ी विशेष ट्रेन भी चलाई जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार की नई योजना, पशुपालकों की मिलेगी राहत, ग्वालों को मिलेगा पारिश्रमिक
जयपुर
Rajasthan Government New Scheme cattle farmers will get relief cowherds will get remuneration

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

