भारत की रैंकिंग 7वें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंची : भाटिया

जयपुर। जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के तहत मंगलवार को इंडिया एआई मिशन के परिदृश्य और दृष्टिकोण पर तकनीकी सत्र हुआ। इसमें इंडिया एआइ मिशन की सीओओ कविता भाटिया ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग, इंडिया एआइ स्टैक की संरचना तथा शासन-प्रशासन में एआइ के उपयोग की संभावनाओं को लेकर अपनी बात रखी। भाटिया ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा के आधार पर लोक सेवाओं में पारदर्शिता, गति और प्रभावशीलता बढ़ेगी। पूर्वानुमान के आधार पर आमजन को योग्यता के अनुसार उन्हें सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।