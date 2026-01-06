6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

जयपुर

भारत की रैंकिंग 7वें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंची : भाटिया

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के तहत मंगलवार को इंडिया एआई मिशन के परिदृश्य और दृष्टिकोण पर तकनीकी सत्र आयोजित हुआ

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 06, 2026

जयपुर। जेईसीसी, सीतापुरा में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट के तहत मंगलवार को इंडिया एआई मिशन के परिदृश्य और दृष्टिकोण पर तकनीकी सत्र हुआ। इसमें इंडिया एआइ मिशन की सीओओ कविता भाटिया ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग, इंडिया एआइ स्टैक की संरचना तथा शासन-प्रशासन में एआइ के उपयोग की संभावनाओं को लेकर अपनी बात रखी। भाटिया ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा के आधार पर लोक सेवाओं में पारदर्शिता, गति और प्रभावशीलता बढ़ेगी। पूर्वानुमान के आधार पर आमजन को योग्यता के अनुसार उन्हें सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि स्टैनफोर्ड एआइ इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग 7वें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। यह उपलब्धि इंडिया एआइ मिशन के शुरू होने के बाद हासिल की गई है। कौशल विकास के क्षेत्र में भारत स्किल पेनिट्रेशन में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत में महिलाओं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) क्षेत्र में भागीदारी अन्य देशों से काफी अधिक है।

भारत का एआइ स्वदेशी मॉडल और डेटा होगा मददगार

सत्र में डेटा साइंस के जीएम स्वदीप सिंह ने बताया कि वैश्विक एआइ मॉडल भारत की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हैं, ऐसे में भारत की ओर से स्वदेशी एआइ फाउंडेशन मॉडल विकसित किया जा रहा है। इसके लिए ‘एआइ कोष’ के माध्यम से देश के डेटा सेट का व्यापक भंडार तैयार किया जा रहा है। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने के लिए 38 हजार ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट तैनात किए गए है।

डेटा लैब्स की होगी स्थापना

फ्यूचर स्किल के जीएम कार्तिक सूरी ने बताया कि भारत में एआइ सिक्योरिटी व डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एआइ सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त देशभर में 570 डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 25 राजस्थान के टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थापित होंगी।

इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का फरवरी में होगा आयोजन

ग्लोबल एआइ समिट का चौथा संस्करण फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत की हस्तियां, शिक्षाविद, शोधकर्ता और अंतरराष्ट्रीय संगठन हिस्सा लेंगे। जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी इसकी रीजनल समिट का आयोजन किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भारत की रैंकिंग 7वें स्थान से बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंची : भाटिया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वीबी जी राम जी’ को बताया मजदूर हित में, बोले— अब 100 नहीं 125 दिन मिलेगा रोजगार, काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता

जयपुर

डिजिटल क्रांति से नागरिक सेवाएं बनीं त्वरित, पारदर्शी व प्रभावी : खर्रा

खास खबर

Chinese Manja: कैसे जानलेवा बन जाता है प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, डर के साए में रहते हैं लोग, जानिए इसकी वजह

banned Chinese manja, Chinese manja, death due to Chinese manja, accident due to Chinese manja, Chinese manja news, Chinese manja latest news, kite flying, Makar Sankranti, Jaipur news, Rajasthan news, प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, चाइनीज मांझा, चाइनीज मांझे से मौत, चाइनीज मांझे से हादसा, चाइनीज मांझा न्यूज, चाइनीज मांझा लेटेस्ट न्यूज, पतंगबाजी, मकर संक्रांति, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

Irrfan Khan: जिस लड़के के पास मूवी देखने तक के पैसे नहीं थे, उसने जयपुर से हॉलीवुड का तय किया सफर

irrfan actor
Patrika Special News

जेसीटीएसएल सांगानेर डिपो में शराब पार्टी का वीडियो वायरल

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.