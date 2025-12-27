Crime: कोटा में बच्ची को किडनैप करके बेचने का मामला, आरोपी दंपति के पास मिला बालक भी हो सकता है चुराया हुआ

पूर्व बैठक में 8 दिसंबर को एक महिला ने अपने शिशु की उसके पिता से सुरक्षा और अन्य चुराकर बेचे गए बच्चों की जानकारी समिति को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने पुलिस अधीक्षक कोटा शहर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीयति शर्मा को मामले की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने तुरंत आरकेपुरम थाने को मामले में कार्रवाई करते हुए जांच कर बालक को बाल कल्याण समिति समक्ष लाने के निर्देश दिए।