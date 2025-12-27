Crime: कोटा में बच्ची को किडनैप करके बेचने का मामला, आरोपी दंपति के पास मिला बालक भी हो सकता है चुराया हुआ

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Girl Kidnapped And Sold In Kota : कोटा के आरकेपुरम पुलिस ने अपहरण कर बालिका को बेचने के मामले में बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। समिति ने बालिका को संरक्षण में लेकर पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, वहीं आरोपी दंपति के पास रह रहा बालक भी किसी चिकित्सालय से चुराने को लेकर जांच की जा रही है।
कोटा बाल कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, सदस्य बाबूलाल मेहरा, हरप्रीत कौर राणा, ऋषभ जैन, अंजुमन बानो की उपस्थिति में आयोजित की गई।
पूर्व बैठक में 8 दिसंबर को एक महिला ने अपने शिशु की उसके पिता से सुरक्षा और अन्य चुराकर बेचे गए बच्चों की जानकारी समिति को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति ने पुलिस अधीक्षक कोटा शहर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीयति शर्मा को मामले की जानकारी दी। इस पर पुलिस ने तुरंत आरकेपुरम थाने को मामले में कार्रवाई करते हुए जांच कर बालक को बाल कल्याण समिति समक्ष लाने के निर्देश दिए।
आरकेपुरम पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत की जांच में पता लगा कि 2021 में 3 आरोपियों ने मथुरा रेलवे स्टेशन से एक बालिका को चुराया था और कुछ महीने पहले एक दंपति को इसे अपनी बेटी बताते हुए स्टांप लिखकर बेच दिया।
पुलिस ने बालिका और उसका पालन-पोषण कर रहे दंपति को भी शुक्रवार को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मामले में बालिका को समिति ने संरक्षण में ले लिया। जांच में एक महिला के पास रह रहे बालक के भी किसी अस्पताल से चुराने की जानकारी मिली। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
इस मामले में समिति ने सिटी एसपी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पाबंद करने और बालक को अपने संरक्षण में लेकर पेश करने के लिए पाबंद करने को कहा।
