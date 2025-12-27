27 दिसंबर 2025,

शनिवार

झालावाड़

Jhalawar: पुश्तैनी मकान के विवाद में हत्या, चचेरे भाई और भतीजों ने पिता को दी दर्दनाक मौत, गिरफ्तार

Murder In Property Dispute: झालावाड़ में पुश्तैनी मकान के विवाद के चलते एक बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया। तीन आरोपियों ने कन्हैयालाल पाटीदार पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई और अन्य परिवारजन गंभीर रूप से घायल हुए।

झालावाड़

image

Akshita Deora

Dec 27, 2025

Jhalawar-Murder

पुलिस गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Murder News: झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र के सिरपोई गांव में गुरुवार को पुश्तैनी मकान के विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या के मामले में शुक्रवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि सिरपोई गांव निवासी भैरूलाल पाटीदार ने रिपोर्ट दी थी कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे वह और उसका छोटा भाई विनोद सामरिया रोड पर स्थित खेत पर सिंचाई करने गए हुए थे। तभी वहां चचेरा भाई बापूलाल और भतीजे गोविन्द और दशरथ पाटीदार आए। तीनों मेरे छोटे भाई विनोद कुमार को मारने दौड़े तो वहां से भाग गया। फिर तीनों ने मुझे जान से मारने की नीयत से तलवार और लोहे के पाइपों से मारपीट की। मैं चिल्लाने पर वे तीनों गांव की ओर भाग गए।

रास्ते में उन्हें मेरे पिता कन्हैयालाल पाटीदार मिले तो उनके साथ भी तीनों ने मारपीट की। फिर मेरे घर में घुसकर मां पूरीबाई, पत्नी सुनीता और भतीजी ऋतु के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। सभी घायलों को सुनेल चिकित्सालय में लाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को झालावाड़ रेफर कर दिया।

भैरूलाल के पिता कन्हैयालाल की एसआरजीएच चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। भैरूलाल और उसकी मां पूरी बाई का निजी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद कन्हैयालाल का शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को बापूलाल, गोविंद और दशरथ को गिरफ्तार कर लिया।

यह था कारण

दोनों पक्षों का सिरपोई गांव में स्थित पुराने मकान को लेकर विवाद था, जिसे तीन दिन पहले मृतक कन्हैयालाल ने नवनिर्माण के लिए मकान को ढहा दिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

Published on:

27 Dec 2025 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar: पुश्तैनी मकान के विवाद में हत्या, चचेरे भाई और भतीजों ने पिता को दी दर्दनाक मौत, गिरफ्तार

