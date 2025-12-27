Jhalawar: पुश्तैनी मकान के विवाद में हत्या, चचेरे भाई और भतीजों ने पिता को दी दर्दनाक मौत, गिरफ्तार

थानाधिकारी विष्णु सिंह ने बताया कि सिरपोई गांव निवासी भैरूलाल पाटीदार ने रिपोर्ट दी थी कि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे वह और उसका छोटा भाई विनोद सामरिया रोड पर स्थित खेत पर सिंचाई करने गए हुए थे। तभी वहां चचेरा भाई बापूलाल और भतीजे गोविन्द और दशरथ पाटीदार आए। तीनों मेरे छोटे भाई विनोद कुमार को मारने दौड़े तो वहां से भाग गया। फिर तीनों ने मुझे जान से मारने की नीयत से तलवार और लोहे के पाइपों से मारपीट की। मैं चिल्लाने पर वे तीनों गांव की ओर भाग गए।