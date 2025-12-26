Rajasthan Weather : शीतलहर से कांपा कोटा, स्टेशन पर पारा @ 5.5 डिग्री

Kota Weather
कोटा में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात स्टेशन क्षेत्र का न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि नए कोटा का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे आमजन को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। सुबह और देर रात चल रही ठंडी उत्तरी हवा के साथ हल्के कोहरे ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया।
कोहरे व गलन के चलते सड़कों पर सुबह लोगों की आवाजाही कम नजर आई। हाथ-पैरों में ठिठुरन बनी रही। अलाव का सहारा लेना पड़ा। हालांकि दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवा के कारण गर्माहट का असर कम रहा। खासकर सुबह और शाम सर्दी का प्रकोप ज्यादा महसूस किया गया। सर्दी बढ़ने से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बाजारों में भी गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर और ऊनी वस्तुओं की मांग बढ़ गई है।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक राज्य में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा। प्रथम सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि शेष क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा।
द्वितीय सप्ताह में राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी दो सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है।
