Rajasthan Weather : शीतलहर से कांपा कोटा, स्टेशन पर पारा @ 5.5 डिग्री

कोहरे व गलन के चलते सड़कों पर सुबह लोगों की आवाजाही कम नजर आई। हाथ-पैरों में ठिठुरन बनी रही। अलाव का सहारा लेना पड़ा। हालांकि दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवा के कारण गर्माहट का असर कम रहा। खासकर सुबह और शाम सर्दी का प्रकोप ज्यादा महसूस किया गया। सर्दी बढ़ने से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बाजारों में भी गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर और ऊनी वस्तुओं की मांग बढ़ गई है।