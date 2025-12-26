26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Weather : शीतलहर से कांपा कोटा, स्टेशन पर पारा @ 5.5 डिग्री

उत्तरी हवा और कोहरे के असर से बढ़ी ठिठुरन

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 26, 2025

Kota Weather

Kota Weather

कोटा में शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात स्टेशन क्षेत्र का न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि नए कोटा का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे आमजन को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ा। सुबह और देर रात चल रही ठंडी उत्तरी हवा के साथ हल्के कोहरे ने सर्दी का असर और बढ़ा दिया।

कोहरे व गलन के चलते सड़कों पर सुबह लोगों की आवाजाही कम नजर आई। हाथ-पैरों में ठिठुरन बनी रही। अलाव का सहारा लेना पड़ा। हालांकि दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवा के कारण गर्माहट का असर कम रहा। खासकर सुबह और शाम सर्दी का प्रकोप ज्यादा महसूस किया गया। सर्दी बढ़ने से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बाजारों में भी गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर और ऊनी वस्तुओं की मांग बढ़ गई है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक राज्य में मौसम का मिजाज मिला-जुला रहेगा। प्रथम सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रह सकता है, जबकि शेष क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा।

द्वितीय सप्ताह में राज्य के उत्तरी भागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी दो सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

कोटा

Rajasthan Weather News

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 07:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather : शीतलहर से कांपा कोटा, स्टेशन पर पारा @ 5.5 डिग्री

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

Kota News: विज्ञापन और फर्जी हस्ताक्षर पर मुश्किल में सलमान खान, कोर्ट ने हाजिर होने का दिया आदेश

Salman Khan
कोटा

लोन दिलाने के नाम पर महिला से करीब 90 हजार की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

Kota News
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, गेहूं व लहसुन में तेजी

Kota Mandi
कोटा

Coriander Cultivation : हाड़ौती अंचल से गायब हो रही धनिये की खुशबू, इसकी खेती से किसानों का मोह हो रहा भंग, जानें क्यों?

Rajasthan Hadoti region coriander aroma disappearing Farmers are losing interest in cultivating this crop find out why
कोटा

एक्शन मोड में राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा, केस की जानकारी नहीं दे पाए डीएसपी एपीओ-CI लाइन हाजिर

Bundi DSP APO, Keshavrayapatan CI line present, DGP Rajiv Sharma, DGP Rajiv Sharma meeting, Kota News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.