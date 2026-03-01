11 मार्च 2026,

बुधवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 130000 कट्टे की रही। धान 50, सोयाबीन 50, चना 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3300 से 11500 रुपए रहा। लहसुन 500 तेज रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों में पिछले 5 दिनाें में 80 रुपए प्रति [&hellip;]

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Mar 11, 2026

भामाशाहमंडी (फोटो: पत्रिका)

भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 130000 कट्टे की रही। धान 50, सोयाबीन 50, चना 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। नया लहसुन 3300 से 11500 रुपए रहा। लहसुन 500 तेज रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों में पिछले 5 दिनाें में 80 रुपए प्रति टिन की तेजी आ गई।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2250 से 2451, गेहूं नया 2270 से 2431, धान सुगन्धा 2800 से 3101, धान (1509) 3200 से 3900, धान (1847) 3200 से 3851, धान (1718-1885) 3900 से 4300, धान (पूसा-1) 3600 से 4150, धान (1401-1846) 3800 से 4250, धान दागी 1500 से 3400, सोयाबीन 5000 से 5400, सरसों 5700 से 6250, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1600, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5100, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 9500 से 10800, धनिया नया गीला 7500 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 13000, मूंग 6000 से 6500, उड़द 4500 से 8000, चना देशी पुराना 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना 4800 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2540, चंबल 2495, सदाबहार 2360, लोकल रिफाइंड 2250, दीप ज्योति 2380, सरसों स्वास्तिक 2520, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3090, कोटा स्वास्तिक 2750, सोना सिक्का 2970, कटारिया गोल्ड 2770 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1940, अशोका 1940 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4240 से 4280 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 4000 रुपए की गिरावट के साथ 268000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 400 रुपए गिरावट के साथ 161100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 161900 रुपए रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 161500

गोल्ड (22 k) :149537

गोल्ड (20 k) : 140435

गोल्ड (18 k) : 129200

गोल्ड (14 k) : 113732

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Published on:

11 Mar 2026 08:18 pm

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

