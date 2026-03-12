12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Murder: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक हत्या, कोटा में सरियों-डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वारकर तोड़ दी हड्डियां

Kota Murder In Rivalry: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बेरहमी से हत्या कर दी। बाइक से घर लौटते समय चौथ माता मंदिर के पास बदमाशों ने रास्ता रोककर लोहे के सरियों, डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 12, 2026

Kota Murder

फोटो: पत्रिका

Social Media Influencer Shubham Died: कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक बाइक से घर लौट रहा था, तभी रास्ता रोककर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया।

आरोपियों ने लोहे के सरियों, डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे युवक गंभीर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल और घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रेम नगर तृतीय जागा बस्ती निवासी शुभम के रूप में हुई है।

डीएसपी रुद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि यह वारदात मंगलवार रात करीब 11 बजे के करीब चौथ माता मंदिर के पास हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शुभम और हमलावरों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच कई बार झगड़े भी हो चुके थे और इसी पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।

घात लगाकर बैठे थे बदमाश

पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात शुभम बाइक से बस्ती की ओर लौट रहा था। जैसे ही वह चौथ माता मंदिर के पास पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। आरोपियों ने पहले शुभम की बाइक को पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर उस पर लोहे के सरियों और डंडों से हमला कर दिया।

कई बार वार करने से शुभम बुरी तरह लहूलुहान हो गया और मौके पर ही गिर पड़ा। हमले के बाद आरोपी युवक को घायल हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने गंभीर घायल शुभम को झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार सिर और शरीर के कई हिस्सों की हड्डियां टूटने के कारण और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम, उद्योग नगर थाना सीआइ जितेंद्र सिंह शेखावत सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया।

पुलिस ने घटनास्थल पर एमओबी टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: बीकानेर में जांच करने गई महिला हवलदार पर कुत्ते से करवाया हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म
बीकानेर
Pitbull Attack on Woman Head Constable During Probe in Bikaner Police Register Case Against Accused

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Murder: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक हत्या, कोटा में सरियों-डंडों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वारकर तोड़ दी हड्डियां

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Crime: बैक-डेट में बिल पास करके भीलवाड़ा BDO ने लिया 1.55 लाख रुपए का कमीशन ? ACB टीम ने की कार्रवाई

Bhilwara Action
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, चना व लहसुन तेज

कोटा

Mandi: रिकॉर्ड तोड़ बढे नींबू के दाम, मद्रास से मंगवा रहे राजस्थान, जानें लेटेस्ट भाव

Lemon Price Hike
कोटा

Kota Suicide: मामा की शादी के दूसरे दिन भांजी ने किया सुसाइड, कोटा में रहकर NEET-UG की कर रही थी तैयारी

Kota Police
कोटा

US-Iran War Impact: कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप, इन कारोबारों पर पड़ा तगड़ा असर

Lpg Gas News
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.