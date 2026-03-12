Kota Crime: बैक-डेट में बिल पास करके भीलवाड़ा BDO ने लिया 1.55 लाख रुपए का कमीशन ? ACB टीम ने की कार्रवाई

एसीबी अधिकारियों ने मौके पर ही उनसे इस राशि के बारे में पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। स्वर्णकार ने बताया कि बरामद नकदी को एसीबी टीम ने जब्त कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद मीणा को छोड़ दिया गया है, लेकिन मामले की जांच जारी है। एसीबी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह राशि ठेकेदारों से कमीशन के रूप में ली गई थी या नहीं। साथ ही बिल पास करने और संभावित भ्रष्टाचार से जुड़े पहलुओं की भी विस्तृत जांच की जा रही है।