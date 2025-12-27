27 दिसंबर 2025,

शनिवार

कोटा

Rajasthan: घटिया निर्माण पर एक्शन मोड में आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, दे दी ये चेतावनी

Action Against Substandard Construction: राजस्थान में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को घटिया निर्माण पर सख्त चेतावनी दी है। मंत्री ने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 27, 2025

Energy-Minister-Hiralal-Nagar-In-Kota

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की बैठक लेते हुए (फोटो: पत्रिका)

Energy Minister Hiralal Nagar: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को बुलाकर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों में विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान जल संसाधन विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितताएं सामने आईं थीं। इसके बाद मंत्री नागर ने कोटा स्थित कार्यालय पर बैठक कर निर्माण कार्यों एवं जांच रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की।

जल संसाधन विभाग के एसई सुनील गुप्ता तथा एक्सईएन आलनिया अवधेश मीणा के साथ विभागीय अभियंता मौजूद रहे। मंत्री नागर ने कहा कि घटिया निर्माण की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हो। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जनता की सेवा से जुड़े निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। भजनलाल सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री नागर ने कहा कि तालाबों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकताओं में है। इससे भूजल स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। अधिकारी तालाबों के निर्माण कार्य की पूरी मॉनिटरिंग करें। निर्माण सामग्री गुणवत्तापूर्ण प्रयोग में लाई जाए।

सड़क पर गिरे वाहन चालक को देखकर मंत्री दिलावर ने रोका काफिला

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को सड़क पर गिरे बाइक चालक को देखकर अपना काफिला रोक दिया। उन्होंने घायल युवक को सुरक्षा कर्मियों के साथ दूसरे वाहन से अस्पताल पहुंचाया।

शिक्षा मंत्री दिलावर सरकार की 2 वर्ष के विकास कार्यों का प्रचार रथ लेकर बंधा-धर्मपुरा से गणेश नगर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक बाइक चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा। इस पर मंत्री दिलावर ने वाहन चालक को गिरता देख तत्काल अपना काफिला रोका और उतरकर घायल बाइक चालक को संभाला। मंत्री के निर्देश पर दिलावर के सुरक्षा कर्मियों ने घायल बाइक चालक को दूसरे वाहन से अस्पताल पहुंचाया।

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Dec 2025 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: घटिया निर्माण पर एक्शन मोड में आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, दे दी ये चेतावनी

