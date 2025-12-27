Rajasthan: घटिया निर्माण पर एक्शन मोड में आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, दे दी ये चेतावनी

शिक्षा मंत्री दिलावर सरकार की 2 वर्ष के विकास कार्यों का प्रचार रथ लेकर बंधा-धर्मपुरा से गणेश नगर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक बाइक चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा। इस पर मंत्री दिलावर ने वाहन चालक को गिरता देख तत्काल अपना काफिला रोका और उतरकर घायल बाइक चालक को संभाला। मंत्री के निर्देश पर दिलावर के सुरक्षा कर्मियों ने घायल बाइक चालक को दूसरे वाहन से अस्पताल पहुंचाया।