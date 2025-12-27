अरावली बचाओ रैली में शामिल हुए सचिन पायलट के बेटे आरान, बोले- नई पीढ़ी सजग, भविष्य के लिए आवाज उठा रही

सचिन पायलट ने कहा, अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह रेगिस्तान के फैलाव को रोकती है, मानसून को प्रभावित करती है और जल, खेती, पशुपालन व पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अरावली को बचाना है तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना होगा और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगानी होगी।