Year Ender 2025: राजस्थान की सियासत में सालभर चर्चा में रहे 10 बयान, भजनलाल-गहलोत से लेकर बड़े नेताओं ने क्या कहा?

नागौर सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा SI भर्ती-2021 रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया था। बेनीवाल ने कहा कि 127 दिनों तक जयपुर के शहीद स्मारक पर चले धरने के बाद यह सत्य और संघर्ष की जीत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सत्ता संरक्षण में पेपर लीक हुआ और वर्तमान सरकार ने भी दोषियों को बचाने की कोशिश की। बेनीवाल ने कहा कि युवाओं के हितों की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी।