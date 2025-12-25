Save Aravalli: जयपुर की सड़कों पर उतरे Gen-Z, बोले- अरावली को नुकसान पहुंचा तो स्वच्छ हवा में सांस लेना भी मुश्किल होगा

जयपुर का हृदय कहे जाने वाले डोल का बाग की स्थिति सबके सामने है। ऐसे में अपने हक के लिए जेनजी को ही आवाज उठानी पड़ेगी। मशाल रैली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने बताया कि प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय अरावली बचाने के लिए जगह-जगह प्रदर्शन और धरने सहित विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजसेवा से जुड़े युवा जेनजी के बैनर तले एकत्र हुए।