जयपुर पुलिस ने 2 महीने में MD, स्मैक, गांजा समेत इतने करोड़ का पकड़ा नशा, 152 तस्कर गिरफ्तार, विदेशी नागरिक और महिलाएं भी शामिल

पुलिस ने पाया कि होटल, किराए के मकान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तस्कर निगरानी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस लगातार अभियान चलाकर तस्करों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन नशे की बढ़ती मांग उन्हें नया हौसला दे रही है। युवा वर्ग में नशे की लत इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। स्कूल-कॉलेज के आस-पास और शहरी इलाकों में नशे की आसान उपलब्धता समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।