जयपुर में खुल्ले पैसों के विवाद ने लिया उग्र रूप, मारपीट और पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 9:30 बजे तीन युवकों का दुकानदार से खुल्ले पैसों को लेकर विवाद हुआ। पास की बिल्डिंग से कुछ लोग समझाने आए, लेकिन युवकों ने उनसे भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर मारपीट कर दी। देखते ही देखते करीब 100-150 लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ने होटल में घुसकर तोड़फोड़ कर दी।