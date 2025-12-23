Aravalli: नई परिभाषा तक खनन पट्टों पर रोक, अरावली और ज्यादा होगी सुरक्षित, कांग्रेस भ्रम फैला रही- भाजपा

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए। फोटो- पत्रिका
जयपुर। भाजपा ने अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस नेताओं पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता में प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की मंशा अरावली के संरक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की है।
नई परिभाषा के आधार पर योजना तैयार होने तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में कांग्रेस सरकार ने अरावली की परिभाषा तय की थी और उसी दौरान सबसे अधिक खनन पट्टे जारी किए गए। उस समय 100 मीटर का नियम लागू किया गया था, जिसके आधार पर वर्षों तक खनन होता रहा।
अब प्रस्तावित नियमों में अरावली के 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा, चाहे वह क्षेत्र 100 मीटर से कम दूरी पर ही क्यों न हो। इससे स्पष्ट है कि नई परिभाषा से खनन गतिविधियों में पहले की तुलना में कमी आएगी।
