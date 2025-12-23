23 दिसंबर 2025,

जयपुर

Aravalli: नई परिभाषा तक खनन पट्टों पर रोक, अरावली और ज्यादा होगी सुरक्षित, कांग्रेस भ्रम फैला रही- भाजपा

Aravali issue in Rajasthan: अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि नई परिभाषा तय होने तक किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए। फोटो- पत्रिका

जयपुर। भाजपा ने अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कांग्रेस नेताओं पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रेसवार्ता में प्रवक्ता रामलाल शर्मा और कैलाश वर्मा ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की मंशा अरावली के संरक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और अवैध खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की है।

नई परिभाषा के आधार पर योजना तैयार होने तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में कांग्रेस सरकार ने अरावली की परिभाषा तय की थी और उसी दौरान सबसे अधिक खनन पट्टे जारी किए गए। उस समय 100 मीटर का नियम लागू किया गया था, जिसके आधार पर वर्षों तक खनन होता रहा।

खनन गतिविधियों में आएगी कमी

अब प्रस्तावित नियमों में अरावली के 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा, चाहे वह क्षेत्र 100 मीटर से कम दूरी पर ही क्यों न हो। इससे स्पष्ट है कि नई परिभाषा से खनन गतिविधियों में पहले की तुलना में कमी आएगी।

आंकड़ों में दो वर्ष में भाजपा सरकार का एक्शन

अवैध खनन

  • 20,526 प्रकरण दर्ज किए गए
  • 211.26 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया
  • 2,228 एफआईआर दर्ज की गईं
  • 1,175 लोगों को गिरफ्तार किया गया
  • 19,744 वाहन व मशीनरी जब्त की गई

अरावली क्षेत्र में कार्रवाई

  • 10,966 प्रकरण दर्ज किए गए
  • 136.78 करोड़ रुपए वसूले गए
  • 1,002 एफआईआर दर्ज की गईं
  • 10,616 वाहन जब्त किए गए
  • 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई

image

