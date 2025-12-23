Aravalli: नई परिभाषा तक खनन पट्टों पर रोक, अरावली और ज्यादा होगी सुरक्षित, कांग्रेस भ्रम फैला रही- भाजपा

नई परिभाषा के आधार पर योजना तैयार होने तक किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में कांग्रेस सरकार ने अरावली की परिभाषा तय की थी और उसी दौरान सबसे अधिक खनन पट्टे जारी किए गए। उस समय 100 मीटर का नियम लागू किया गया था, जिसके आधार पर वर्षों तक खनन होता रहा।