Save Aravalli: पत्रिका ने सोशल मीडिया के जरिये आमजन से मांगी अरावली पर्वतमाला मामले में राय, जानें क्या बोले यूजर्स

इन टिप्पणियों में गुस्से के साथ चिंता भी दिखी। नारे कम, चेतावनी ज्यादा, राजनीति से ज्यादा प्रकृति की पुकार सुनाई दी। किसी ने अरावली को मां बताया, किसी ने राजस्थान की सांस, तो किसी ने उत्तर भारत की जीवनरेखा। लोगों ने विकास बनाम विनाश की बहस को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रकृति के बिना विकास संभव नहीं।