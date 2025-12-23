100 मीटर नहीं, 100 पीढ़ियों का सवाल है अरावली

जयपुर। राजस्थान की प्राचीन अरावली पर्वतमाला मामले में प्रदेश में आक्रोश चरम पर है। यह आक्रोश किसी राजनीतिक दल, संगठन या मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आमजन की चेतना से फूटता दिखा। राजस्थान पत्रिका के फेसबुक पेज पर पूछे गए सवाल..#Save Aravalli अरावली की नई परिभाषा पर आपकी क्या राय है ? जनभावनाओं का ऐसा सैलाब सामने ला दिया, जिसने यह साफ कर दिया कि अरावली केवल भूगोल नहीं, बल्कि लोगों के जीवन, अस्तित्व और भविष्य का सवाल है।