Tonk: छात्रावास में मोबाइल चलाते व धूम्रपान करते मिले छात्र, अधीक्षक भी नदारद, निरीक्षण के दौरान भड़के विधायक

आकस्मिक निरीक्षण के समय छात्रावास अधीक्षक वासुदेव यादव की अनुपस्थिति को विधायक ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया और इस पर तीखी नाराजगी जताई। विधायक के छात्रावास पहुंचने की सूचना पर अधीक्षक छात्रावास पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि छात्रावास परिसर में छात्र मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे, जबकि एक छात्र खुलेआम धूम्रपान करता मिला। समझाइश के बावजूद छात्र द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर विधायक ने तत्काल सख्त कदम उठाते हुए दोनों छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अधीक्षक को दिए।