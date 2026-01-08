8 जनवरी 2026,

टोंक

Tonk: छात्रावास में मोबाइल चलाते व धूम्रपान करते मिले छात्र, अधीक्षक भी नदारद, निरीक्षण के दौरान भड़के विधायक

डॉ. बीआर अंबेडकर छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया, जब निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने छात्रावास का औचक निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Jan 08, 2026

Niwai-MLA-Ramsahay-Verma

छात्रावास का निरीक्षण करते विधायक। फोटो: पत्रिका

टोंक। निवाई में बायपास स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉ. बीआर अंबेडकर छात्रावास में उस समय हड़कंप मच गया, जब निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास की व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता सामने आने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।

आकस्मिक निरीक्षण के समय छात्रावास अधीक्षक वासुदेव यादव की अनुपस्थिति को विधायक ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया और इस पर तीखी नाराजगी जताई। विधायक के छात्रावास पहुंचने की सूचना पर अधीक्षक छात्रावास पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि छात्रावास परिसर में छात्र मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे, जबकि एक छात्र खुलेआम धूम्रपान करता मिला। समझाइश के बावजूद छात्र द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर विधायक ने तत्काल सख्त कदम उठाते हुए दोनों छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अधीक्षक को दिए।

साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश

विधायक ने छात्रावास के मुख्य द्वार के बाहर फैली गंदगी को देखकर भी असंतोष जताया और साफ-सफाई व्यवस्था को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। इसके अलावा अधीक्षक कार्यालय में अनावश्यक सामान और प्रिंटर आदि जमीन पर पड़े मिलने पर विधायक ने अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई और कार्यालय व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा।

अनदेखी करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

विधायक रामसहाय वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्रावास जैसे संवेदनशील संस्थानों में अनुशासन, स्वच्छता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

छात्रावास में व्यवस्थाओं के नाम पर लीपापोती

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को लाखों रुपए छात्रावास के लिए दिए जा रहे है। लेकिन छात्रावास में व्यवस्थाओं के नाम पर कर्मचारियों द्वारा लीपापोती की जा रही है। ऐसे कृत्य असहनीय है और इस मामले में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद ओमप्रकाश गुप्ता सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

फोटोकेप्शन
एनई0701सीबी- निवाई.

Tonk: छात्रावास में मोबाइल चलाते व धूम्रपान करते मिले छात्र, अधीक्षक भी नदारद, निरीक्षण के दौरान भड़के विधायक

