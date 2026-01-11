Tonk Crime: उड़ीसा से ट्रक में लाए 493 किलो गांजा, राजस्थान में सप्लाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन; 2 तस्कर गिरफ्तार

टोंक। जिला स्पेशल टीम ने शुक्रवार मध्यरात्रि नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 493 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। गांजा 13 प्लास्टिक कट्टों में 88 टेप लगे पैकेटों में भरा हुआ था। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है।