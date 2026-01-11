Tonk Crime: उड़ीसा से ट्रक में लाए 493 किलो गांजा, राजस्थान में सप्लाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन; 2 तस्कर गिरफ्तार

गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी। फोटो: पत्रिका
टोंक। जिला स्पेशल टीम ने शुक्रवार मध्यरात्रि नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 493 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। गांजा 13 प्लास्टिक कट्टों में 88 टेप लगे पैकेटों में भरा हुआ था। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है।
एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने शनिवार को टोंक में मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 42 वर्षीय हरिनारायण पुत्र हीरालाल मीणा निवासी दाताढाणी, थाना देवली तथा 32 वर्षीय समीर मीणा पुत्र रामकिशन निवासी बासनी, थाना हिण्डोली, जिला बूंदी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।
जिला स्पेशल टीम ने एनएच-52 पर सुनियोजित तरीके से आ रहे 12 चक्का ट्रक नंबर आरजे 08 जीए 2519 को देवली हाईवे पर रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक ट्रक को टोंक की ओर भगाने लगा, लेकिन उनको रोक लिया गया।
वृत्ताधिकारी देवली हेमराज ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी उड़ीसा के चांदीपुर से गांजा लेकर आ रहे थे। आरोपियों ने हनुमानगढ़ और देवली में सप्लाई देना बताया, जबकि छोटे सप्लायरों के माध्यम से भीलवाड़ा, बूंदी, केकड़ी, देवली, दूनी, घाड़, टोडारायसिंह, मालपुरा, डिग्गी और टोंक में नशे की सप्लाई की योजना थी।
नशे की रोकथाम को लेकर गठित टीम में डीएसटी प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश चौधरी, हेड कांस्टेबल शरीफ मोहम्मद, कांस्टेबल राधामोहन, शिवपाल, प्रधान, रुकमकेश, राधाकिशन व राजेश शामिल रहे। वहीं देवली थाना टीम में उपनिरीक्षक शिवजी लाल, एएसआई गोपाल सिंह, कांस्टेबल जीतराम, संजय, दिनेश, मीठालाल, प्रेमराज, मनराज आरटी तथा सरकारी वाहन चालक दुर्गालाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
