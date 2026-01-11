11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टोंक

Tonk Crime: उड़ीसा से ट्रक में लाए 493 किलो गांजा, राजस्थान में सप्लाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन; 2 तस्कर गिरफ्तार

गांजा 13 प्लास्टिक कट्टों में 88 टेप लगे पैकेटों में भरा हुआ था। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Jan 11, 2026

Ganja-Smuggling-Exposed

गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी। फोटो: पत्रिका

टोंक। जिला स्पेशल टीम ने शुक्रवार मध्यरात्रि नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 493 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। गांजा 13 प्लास्टिक कट्टों में 88 टेप लगे पैकेटों में भरा हुआ था। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि वाहन सहित कुल जब्ती की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है।

एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने शनिवार को टोंक में मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 42 वर्षीय हरिनारायण पुत्र हीरालाल मीणा निवासी दाताढाणी, थाना देवली तथा 32 वर्षीय समीर मीणा पुत्र रामकिशन निवासी बासनी, थाना हिण्डोली, जिला बूंदी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।

पुलिस को देखकर भागने लगा ट्रक चालक

जिला स्पेशल टीम ने एनएच-52 पर सुनियोजित तरीके से आ रहे 12 चक्का ट्रक नंबर आरजे 08 जीए 2519 को देवली हाईवे पर रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक ट्रक को टोंक की ओर भगाने लगा, लेकिन उनको रोक लिया गया।

कई जिलों में होनी थी सप्लाई

वृत्ताधिकारी देवली हेमराज ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी उड़ीसा के चांदीपुर से गांजा लेकर आ रहे थे। आरोपियों ने हनुमानगढ़ और देवली में सप्लाई देना बताया, जबकि छोटे सप्लायरों के माध्यम से भीलवाड़ा, बूंदी, केकड़ी, देवली, दूनी, घाड़, टोडारायसिंह, मालपुरा, डिग्गी और टोंक में नशे की सप्लाई की योजना थी।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

नशे की रोकथाम को लेकर गठित टीम में डीएसटी प्रभारी उपनिरीक्षक ओमप्रकाश चौधरी, हेड कांस्टेबल शरीफ मोहम्मद, कांस्टेबल राधामोहन, शिवपाल, प्रधान, रुकमकेश, राधाकिशन व राजेश शामिल रहे। वहीं देवली थाना टीम में उपनिरीक्षक शिवजी लाल, एएसआई गोपाल सिंह, कांस्टेबल जीतराम, संजय, दिनेश, मीठालाल, प्रेमराज, मनराज आरटी तथा सरकारी वाहन चालक दुर्गालाल ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के 28 जिलों में बनेंगी 1216 नई सड़क, 2089 करोड़ आएगी लागत; गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार
जयपुर
Rajasthan Road News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 09:58 am

Published on:

11 Jan 2026 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk Crime: उड़ीसा से ट्रक में लाए 493 किलो गांजा, राजस्थान में सप्लाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन; 2 तस्कर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk: छात्रावास में मोबाइल चलाते व धूम्रपान करते मिले छात्र, अधीक्षक भी नदारद, निरीक्षण के दौरान भड़के विधायक

Niwai-MLA-Ramsahay-Verma
टोंक

टोंक में ‘खजाने’ के रहस्य से उठा पर्दा, जमीन से निकला था रहस्यमयी देग, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

टोंक

खजाना या इतिहास? देवरी में मिली देग ट्रेजरी के स्ट्रॉग रूम में डबल लॉक में जमा, बाहर पुलिस का पहरा; जांच के बाद खुलेगा राज

Devari-pot-mystery
टोंक

Tonk: रिमांड में सुविधा देने के नाम मांगी रिश्वत, SI और कांस्टेबल के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज

Pawan-Kumar-Chaudhary
टोंक

Treasure in Tonk : टोंक में खुदाई में निकाला खजाना! कड़ी सुरक्षा में ट्रेजरी में रखी गई देग, पुरातत्व विभाग का है इंतजार

Tonk Treasure unearthed during excavation cauldron was kept in treasury under tight security archaeology department waiting
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.