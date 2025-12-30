— बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बारिश, तीन​ डिग्री तक बढ़ेेगा रात का पारा

राजस्थान में फिर बदलेगी मौसम
जयपुर। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलेगा। राजस्थान में अब नए साल में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बारिश (मावठ) का दौर चलेगा। मौसम केन्द्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के अनुसार एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर को राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश/मावठ होने की संभावना है। एक जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। 2 जनवरी से पुनः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में जनवरी के प्रथम सप्ताह में घना कोहरा दर्ज होगा। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी तीन-चार दिन न्यूनतम में 1-3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। इधर, सोमवार को 23 शहरों में रात का पारा 10 से नीचे रहा। तीन शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार वनस्थली में 5.1, अलवर में 4.8, सीकर में 5, माउंट आबू में 5.1, फतेहपुर में 3.5, दौसा में 4.5, पाली में 5.1 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग