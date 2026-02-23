देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव पर एक और बड़ा आरोप, एक विद्यालय मे दो-दो प्रधानाचार्य…DM से FIR की मांग

शिकायतकर्ता ने वर्ष 2021 से 2025 तक के बकाया वेतन के नाम पर बड़े पैमाने पर धन निकासी की साजिश की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। शिक्षक आत्महत्या मामले के बाद पहले से सवालों में घिरे शिक्षा विभाग पर यह नया प्रकरण प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है।