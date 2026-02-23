23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव पर एक और बड़ा आरोप, एक विद्यालय मे दो-दो प्रधानाचार्य…DM से FIR की मांग

देवरिया के शिक्षक सुसाइड केस में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव पर मुकदमा दर्ज होने के बाद एक और गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला गबन और मनमानी के आरोप से जुड़ा है।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Feb 23, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, BSA पर गंभीर आरोप

देवरिया में शिक्षा विभाग एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या प्रकरण से अलग एक नए मामले में कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसई के प्रबन्ध समिति के आजीवन सदस्य ने जिलाधिकारी को शिकायत देकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव पर गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

रिटायर्ड शिक्षक को प्रधानाध्यापक दर्शा कर वेतन बिल पारित

शिकायत में कहा गया है कि वैध रूप से कार्यरत प्रधानाचार्य के रहते हुए एक ऐसे शिक्षक को प्रधानाध्यापक दर्शाकर जनवरी 2026 का वेतन बिल पारित कराया गया, जिसकी सेवाएं पूर्व में समाप्त बताई जा चुकी थीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से ₹1,44,366 की धनराशि राजकोष से निकाले जाने को कूटरचना व गबन की श्रेणी का कृत्य बताया गया है।

उच्च न्यायालय की अवहेलना का आरोप

प्रबंधक का आरोप है कि विद्यालय की प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य की वैधता सिविल न्यायालय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेशों से पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी, इसके बावजूद विभागीय स्तर पर विपरीत कार्रवाई की गई और प्रस्तुत साक्ष्यों को नजरअंदाज कर एकपक्षीय निर्णय लिया गया। मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का भी आरोप जोड़ा गया है।

डीएम से मुकदमा दर्ज करने की मांग

शिकायतकर्ता ने वर्ष 2021 से 2025 तक के बकाया वेतन के नाम पर बड़े पैमाने पर धन निकासी की साजिश की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। शिक्षक आत्महत्या मामले के बाद पहले से सवालों में घिरे शिक्षा विभाग पर यह नया प्रकरण प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है।

ये भी पढ़ें

सीएम सिटी में ही महिला सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह, मनबढ़ों ने एम्स गोरखपुर की डाक्टर से 2 km तक किया दुर्व्यवहार, किये बैड टच
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 05:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / देवरिया BSA शालिनी श्रीवास्तव पर एक और बड़ा आरोप, एक विद्यालय मे दो-दो प्रधानाचार्य…DM से FIR की मांग

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Deoria News: शिक्षक आत्महत्या प्रकरण में बीएसए ऑफिस पहुंची जांच टीम, विभाग में खलबली

देवरिया

देवरिया में दारोगा और दीवान सस्पेंड, SP के निरीक्षण में खुली दारोगा की पोल…नहीं चला पाए असलहा

Up news, Deoria police, Deoria news
देवरिया

पूर्व PCS अलंकार अग्निहोत्री ने यहां से लडेंगे चुनाव, UGC के विरोध में दिया था इस्तीफा

देवरिया

SP देवरिया का बड़ा एक्शन…चंगेज खान को भेजा गया श्रीरामपुर थाना, 15 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

Up news, deoria
देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, मीडिया से बनाए रहे दूरी…बिना तामझाम के सरपट निकले

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.