देवरिया में दारोगा और दीवान सस्पेंड, SP के निरीक्षण में खुली दारोगा की पोल…नहीं चला पाए असलहा

देवरिया जिले के लार थाने में SP संजीव सुमन ने एनुअल निरीक्षण के दौरान एक दारोगा और एक दीवान को सस्पेंड कर दिया। यह एक्शन तब किया गया जब निरीक्षण के दौरान असलहा संचालन की जानकारी न देने और रिकार्डों के रख-रखाव में लापरवाही पाए जाने पर की गई।