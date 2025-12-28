बड़ी सौगात: महवा-मंडावर-राजगढ़ मार्ग होगा फोरलेन, तीन बाइपास भी बनेंगे, केंद्र ने 862 करोड़ की दी मंजूरी

यह चार लेन सड़क परियोजना प्रस्तावित महवा बाइपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के जंक्शन से शुरू होगी और कोठी नारायणपुर के पास राज्य राजमार्ग-25 पर खत्म होगी। इस परियोजना में ट्रैफिक फ्लो और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-921 के साथ अपने जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर एक फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।