बड़ी सौगात: महवा-मंडावर-राजगढ़ मार्ग होगा फोरलेन, तीन बाइपास भी बनेंगे, केंद्र ने 862 करोड़ की दी मंजूरी

दौसा। राष्ट्रीय राजमार्ग-921 का महवा-मंडावर-राजगढ़ दो लेन सड़क अब चार लेन की होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 862.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को यह जानकारी दी।
यह चार लेन सड़क परियोजना प्रस्तावित महवा बाइपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के जंक्शन से शुरू होगी और कोठी नारायणपुर के पास राज्य राजमार्ग-25 पर खत्म होगी। इस परियोजना में ट्रैफिक फ्लो और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-921 के साथ अपने जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर एक फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।
परियोजना के तहत कुल 11.25 किलोमीटर लंबाई के तीन बाइपास भी बनाए जाएंगे। इनमें महवा बाइपास (4.8 किमी), मंडावर बाइपास (3.99 किमी) और गढ़ी सवाई राम बाइपास (2.45 किमी) शामिल हैं।
सड़क की बनावट और ड्राइविंग सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए माचरी मोड़ पर 1.45 किलोमीटर लंबाई का री-अलाइनमेंट भी किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय यातायात सुगम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
गौरतलब है कि हाल ही में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद परिवहन मंत्री ने महुवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की।
