28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

बड़ी सौगात: महवा-मंडावर-राजगढ़ मार्ग होगा फोरलेन, तीन बाइपास भी बनेंगे, केंद्र ने 862 करोड़ की दी मंजूरी

राष्ट्रीय राजमार्ग-921 का महवा-मंडावर-राजगढ़ दो लेन सड़क अब चार लेन की होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 862.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को यह जानकारी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Dec 28, 2025

फोटो: एआई जेनरेटेड

दौसा। राष्ट्रीय राजमार्ग-921 का महवा-मंडावर-राजगढ़ दो लेन सड़क अब चार लेन की होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 862.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को यह जानकारी दी।

फ्लाईओवर और जंक्शन सुधार

यह चार लेन सड़क परियोजना प्रस्तावित महवा बाइपास के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के जंक्शन से शुरू होगी और कोठी नारायणपुर के पास राज्य राजमार्ग-25 पर खत्म होगी। इस परियोजना में ट्रैफिक फ्लो और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-921 के साथ अपने जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर एक फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।

तीन नए बाइपास होंगे तैयार

परियोजना के तहत कुल 11.25 किलोमीटर लंबाई के तीन बाइपास भी बनाए जाएंगे। इनमें महवा बाइपास (4.8 किमी), मंडावर बाइपास (3.99 किमी) और गढ़ी सवाई राम बाइपास (2.45 किमी) शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान

सड़क की बनावट और ड्राइविंग सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए माचरी मोड़ पर 1.45 किलोमीटर लंबाई का री-अलाइनमेंट भी किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्रीय यातायात सुगम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

गडकरी से मिले थे कृषि मंत्री और विधायक

गौरतलब है कि हाल ही में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद परिवहन मंत्री ने महुवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की।

ये भी पढ़ें

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित
दौसा
Beawar-Bharatpur-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

नितिन गडकरी

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 07:05 pm

Published on:

28 Dec 2025 07:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / बड़ी सौगात: महवा-मंडावर-राजगढ़ मार्ग होगा फोरलेन, तीन बाइपास भी बनेंगे, केंद्र ने 862 करोड़ की दी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Greenfield Expressway: 324 किमी लंबे ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे का सर्वे शुरू, प्रस्तावित रूट पर लगे निशान; किसान चिंतित

Beawar-Bharatpur-Expressway
दौसा

राजस्थान की रहस्यमयी बावड़ी… जिसकी सुरंग में समा गई थी पूरी बारात; आज तक बना हुआ है रहस्य

Chand-Baori
दौसा

Rajasthan: अधिकारियों को पेड़ से बांधने की धमकी देने वाले लालसोट विधायक की नई धमकी, ‘अगर एक रुपए काटा तो मैं उसे काट दूंगा’

MLA Rambilas Meena
दौसा

Dausa Accident: छुट्टी पर घर लौट रहे सेना के जवान को ट्रेलर ने कुचला, 200 मीटर तक शव को घसीटता ले गया

Dausa-road-accident
दौसा

"वो काम पर गया है अब वापस नहीं लौटना चाहिए…" पत्नी का एक फोन कॉल और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बिछ गई पति की लाश!

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.