दौसा

पंचायत समिति परिसीमन में हुआ संशोधन, महुवा विधानसभा क्षेत्र में होगी 79 ग्राम पंचायत

Panchayat Samiti Delimitation: विधानसभा क्षेत्र महुवा में संशोधन के बाद पंचायत समिति महुवा, मंडावर, बैजूपाड़ा, मनोहरपुर खेडला चारों पंचायत समितियों में कुल 79 ग्राम पंचायत होगी।

दौसा

image

Anil Prajapat

Dec 31, 2025

Mahwa-assembly-constituency

महुवा विधानसभा क्षेत्र। फोटो: गूगल मैप

दौसा। विधानसभा क्षेत्र महुवा में संशोधन के बाद पंचायत समिति महुवा, मंडावर, बैजूपाड़ा, मनोहरपुर खेडला चारों पंचायत समितियों में कुल 79 ग्राम पंचायत होगी। विकास अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि संशोधन के बाद महुवा पंचायत समिति में 22 ग्राम पंचायतें हैं। जिनकी सूची निम्न प्रकार है।

महुवा पंचायत समिति

पीपलखेड़ा, भोपर टप्पा, रसीदपुर, समलेटी, पाडली, खोंचपुरी, सायपुर, कमालपुर, हड़िया, रौत, पाटोली, बरीतकी, हुडला, पाली, सालिमपुर, सिंदूकी, खेड़ला गदाली, गगवाना, वीरपुर, बालाहेड़ी, बेरखेड़ा, टुड़ियाना ग्राम पंचायत शामिल है।

मनोहरपुर खेड़ला पंचायत समिति

खानपुर, कोंडला, औड मीना, गाजीपुर, खावदा, खेड़ला बुजुर्ग, ढंड, शीशवाडा समसपुर, मनोहरपुर, नौगांव, बाड़ा बुजुर्ग, नाहिडा, सलेमपुर, जलालपुर, तालचिड़ी, अलीपुर, बड़ागांव, सुल्तानपुरा, मोहनपुर, पलनाहेडा, सांथा, भोपर शाहपुर, गहनोली, पावटा ग्राम पंचायत शामिल है।

मंडावर पंचायत समिति

बनावड़, मुनापुरा, कोट, हल्देना, रिंदली, गढ़ हिम्मतसिंह, टीकरी किलानोत, ऊकरूंद, जटवाड़ा, नांगल सुमेरसिंह, धौलखेड़ा, पाड़ला, वीरासना, पाखर, केसरा ग्राम पंचायत शामिल है।

बैजूपाड़ा में पंचायत समिति

निहालपुरा, पुंदरपाड़ा, भेदाडी मीनान, मीनापाड़ा, महुखुर्द, पातरखेड़ा, हिंगोटा, अलीपुर, बालाहेड़ा, झुंथाहेड़ा खुर्द, नौरंगवाड़ा, विशाला, लोटवाड़ा, नांगल, ढिगारिया कपूर, ढिगारिया भीम, बैजूपाड़ा, बावड़ीखेड़ा ग्राम पंचायत शामिल है।

चार ग्राम पंचायतें फिर सिकंदरा में शामिल

राज्य सरकार ने पंचायत समिति परिसीमन में संशोधन करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। नांगल राजावतान पंचायत समिति में जोड़ी गई चार ग्राम पंचायतों को हटाकर पुनः सिकंदरा पंचायत समिति में शामिल कर दिया गया है। वहीं बाणे का बरखेड़ा ग्राम पंचायत को भी दौसा पंचायत समिति में वापस शामिल किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सोमवार देर रात संशोधित आदेश जारी किए।

उल्लेखनीय है कि करीब एक माह पूर्व पंचायत राज परिसीमन के तहत उपखंड सिकराय की देवरी, गढ़, राणौली और मोहचिंगपुरा ग्राम पंचायतों को नांगल राजावतान पंचायत समिति में जोड़ा गया था, जबकि बाणे का बरखेड़ा ग्राम पंचायत को सिकंदरा में शामिल किया गया था। इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में असंतोष फैल गया था और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। ग्रामीणों की आपत्तियों और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब परिसीमन आदेश में संशोधन कर पूर्व की व्यवस्था बहाल कर दी है।

मटलाना को शिवसिंहपुरा पंचायत समिति में किया शामिल

नव सृजित ग्राम पंचायत मटलाना को शिवसिंहपुरा पंचायत समिति में शामिल कर दिया गया है। इससे पूर्व मटलाना को पंचायत पुनर्गठन अधिसूचना के तहत लालसोट पंचायत समिति में जोड़ा गया था, जबकि शिवसिंहपुरा केवल 3 किलोमीटर दूर है। संशोधन के बाद नई अधिसूचना में मटलाना को लालसोट से हटाकर शिवसिंहपुरा में शामिल किया गया है।

31 Dec 2025 11:29 am

