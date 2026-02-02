Hair Health: क्या अब बिना डाई के काले होंगे बाल? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला सबसे आसान तरीका!

Hair Health: आजकल छोटी उम्र में ही बाल सफेद होने लग गए हैं। पहले अक्सर एक उम्र के बाद बाल सफेद होते थे, लेकिन अभी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी हेयर कलर का प्रयोग करते हैं ताकि बालों को काला दिखा सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि अब आपकी इस समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? जी हां, वैज्ञानिकों का दावा है कि सफेद बालों को फिर से काला करना मुमकिन हो सकता है। आइए जानते हैं कि बाल सफेद क्यों होते हैं और इसमें तनाव (Stress) की क्या भूमिका है।