Health Alert: Smoking से भी खतरनाक? प्लेट में रखा पिज्जा बन रहा है जानलेवा आदत, घट रही है लोगों की औसत आयु

बिहार के आरा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 15 साल के एक लड़के की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, रात में पिज्जा खाने के कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घबराए घरवाले उसे तुरंत पास के पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक दसवीं कक्षा का छात्र था और इसी साल बोर्ड परीक्षा देने वाला था। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है, मामले की जांच जारी है।