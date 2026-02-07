Worst Foods for Heart: 20 रुपये का समोसा, 3 लाख का इलाज! रोज का सस्ता समोसा कैसे दिल की सेहत पर डालता है भारी खर्च का बोझ

Worst Foods for Heart: शाम की चाय के साथ 10–20 रुपये का समोसा भारत में सबसे पसंदीदा स्नैक्स में गिना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सस्ती आदत आगे चलकर लाखों का इलाज बन सकती है? हाल ही में दिल्ली के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. शैलेश सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई। डॉ. सिंह ने अपने पोस्ट में गणित के जरिए समझाया कि रोजाना समोसा जैसे तले-भुने स्नैक्स खाने से दिल की धमनियों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचता है। उनका कहना है कि यह आदत मानो दिल के खिलाफ 400 प्रतिशत ब्याज पर लोन लेने जैसी है, जिसका भुगतान भविष्य में भारी मेडिकल बिल के रूप में करना पड़ सकता है जो 3 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।