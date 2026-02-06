Indian Railways Facts: ट्रेन जैसे ही इस स्टेशन में घुसती है, पलभर में छा जाता है अंधेरा…भारत का सबसे रहस्यमयी रेलवे स्टॉप

Indian Railways Facts: भारत में रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि कई अनोखे और चौंकाने वाले किस्सों से भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक है भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन, जहां ट्रेन के प्रवेश करते ही कुछ पलों के लिए पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। यह न कोई तकनीकी खराबी है और न ही कोई डरावनी कहानी, बल्कि इसके पीछे एक खास नियम और वजह छुपी हुई है। इस रहस्यमयी रेलवे स्टॉप की कहानी आज भी यात्रियों की जिज्ञासा बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कि आखिर यहां ट्रेन आते ही लाइट्स क्यों बंद कर दी जाती हैं और इसके पीछे का पूरा सच क्या है।