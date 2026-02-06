6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Indian Railways Facts: ट्रेन जैसे ही इस स्टेशन में घुसती है, पलभर में छा जाता है अंधेरा…भारत का सबसे रहस्यमयी रेलवे स्टॉप

Indian Railways Facts: भारतीय रेलवे तकनीक और विकास की पहचान भी बन चुकी है। लेकिन इस चमकते आधुनिक नेटवर्क के बीच कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं, जो अपनी तकनीक नहीं बल्कि अजीब अनुभवों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक स्टेशन है, जहां ट्रेन के पहुंचते ही यात्रियों को कुछ सेकंड के लिए अंधेरे का सामना करना पड़ता है।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Feb 06, 2026

Mysterious railway station India

Indian Railways Facts: भारत में रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि कई अनोखे और चौंकाने वाले किस्सों से भी जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक है भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन, जहां ट्रेन के प्रवेश करते ही कुछ पलों के लिए पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। यह न कोई तकनीकी खराबी है और न ही कोई डरावनी कहानी, बल्कि इसके पीछे एक खास नियम और वजह छुपी हुई है। इस रहस्यमयी रेलवे स्टॉप की कहानी आज भी यात्रियों की जिज्ञासा बढ़ा देती है। आइए जानते हैं कि आखिर यहां ट्रेन आते ही लाइट्स क्यों बंद कर दी जाती हैं और इसके पीछे का पूरा सच क्या है।

स्टेशन पर पहुंचते ही क्यों बुझ जाती हैं ट्रेन की लाइटें?

तांबरम रेलवे स्टेशन चेन्नई के पास स्थित एक व्यस्त स्टेशन है। सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि यह भारत का इकलौता स्टेशन है, जहां ट्रेन के प्लेटफॉर्म में घुसते ही कोच के अंदर की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं।पहली बार यहां से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह अनुभव काफी चौंकाने वाला होता है। कई लोग इसे तकनीकी खराबी समझ लेते हैं, तो कुछ इसे रहस्यमयी घटना मान बैठते हैं।हालांकि, इस अजीब दृश्य के पीछे कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि रेलवे इंजीनियरिंग का बेहद दिलचस्प कारण छिपा है।

अंधेरे की असली वजह

असल में, तांबरम स्टेशन के पास ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन में एक खास हिस्सा मौजूद है, जिसे न्यूट्रल सेक्शन कहा जाता है।यह वह क्षेत्र होता है जहां दो अलग-अलग पावर सप्लाई जोन आपस में मिलते हैं। इस हिस्से में जानबूझकर बिजली प्रवाह नहीं रखा जाता, ताकि सिस्टम सुरक्षित तरीके से काम कर सके।जैसे ही लोकल ट्रेन एक पावर जोन से दूसरे जोन में प्रवेश करती है, कुछ सेकंड के लिए बिजली सप्लाई कट जाती है। इसी वजह से ट्रेन के अंदर की लाइटें पलभर के लिए बुझ जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया सामान्य और पूरी तरह सुरक्षित होती है।

एक्सप्रेस ट्रेन पर क्यों नहीं पड़ता असर?

दिलचस्प बात यह है कि यह स्थिति सिर्फ लोकल ट्रेनों में देखने को मिलती है।एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें अलग पावर मैकेनिज्म से संचालित होती हैं, जिससे न्यूट्रल सेक्शन का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए लंबी दूरी की ट्रेनों में बैठे यात्रियों को इस अंधेरे का एहसास तक नहीं होता।

रहस्य नहीं, रेलवे तकनीक का कमाल

तांबरम स्टेशन पर छा जाने वाला अंधेरा डराने वाला नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि भारतीय रेलवे कितनी जटिल और उन्नत तकनीक के साथ काम करती है।अगली बार अगर आपकी ट्रेन की लाइट अचानक बुझ जाए, तो घबराइए नहीं हो सकता है आप भारत के सबसे अनोखे रेलवे अनुभवों में से एक का हिस्सा बन रहे हों।

