Weird Jobs: अमेरिका में 9,000 प्रति घंटा कमाने वाली जॉब, भारत में लोग इसे फ्री क्यों करते हैं?

Weird Jobs: सोचिए एक ऐसा काम, जो अमेरिका में हर घंटे 9,000 कमाता हो, लेकिन भारत में लोग इसे बिना पैसे दिए करते हैं। हां, यह सच है दुनिया के अलग-अलग देशों में जॉब मार्केट और आर्थिक मॉडल अलग-अलग होते हैं, और कुछ खास स्किल्स या सर्विसेज ऐसे हैं जिन्हें लोग अलग-अलग तरीके से वैल्यू करते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि यह जॉब आखिर है क्या, इसमें लोगों को क्या करना पड़ता है, और क्यों भारत में इसे मुफ्त किया जाता है।