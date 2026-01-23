Currency Printing Jobs: देश में कहां छपते हैं नोट? करेंसी प्रेस में नौकरी पाने का यह है पूरा प्रोसेस

Currency Printing Job 2026 (Image Source: ChatGPT)
Currency Note Press Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में अक्सर यह सवाल आता होगा कि, आखिर देश की करेंसी यानी नोटों की छपाई कहां और कैसे होती है? क्या वहां भी आम लोगों को नौकरी मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो यह खबर आपके काम की है। भारत में नोट छापने का काम सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर किया जाता है। हालांकि यहां आपको कई सारे पदों पर करियर बनाने के मौके भी मिलते हैं।
भारत में बैंक नोटों की छपाई का जिम्मा खासतौर से भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटींग प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) के पास होता है। देश में इन चार जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है:
नोट छापने वाली प्रेस में समय-समय पर कई तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। इन संस्थानों में केवल नोट छापने का काम ही नहीं, बल्कि मशीनों के रखरखाव से लेकर सुरक्षा तक के लिए कई पद होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख पद इस तरह हैं:
नोट छापने वाली प्रेस में नौकरी पाने के लिए अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं। आमतौर पर, इन सरकारी पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। वहीं, कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री की मांग की जा सकती है। सीधी बात यह है कि आपकी पढ़ाई के स्तर के हिसाब से यहां कई तरह के छोटे और बड़े पदों पर आवेदन करने का मौका मिलता है।
प्रेस (BRBNMPL और SPMCIL) में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विभाग की ओर से भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है, जिसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। चयन के लिए आमतौर पर एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें पास होना जरूरी होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और टेक्निकल ट्रेड से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। कुछ तकनीकी या विशेष पदों के लिए रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू या स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। जो उम्मीदवार इन सभी चरणों में सफल होते हैं, उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट के तहत सिलेक्ट किया जाता है।
अगर आप भी नोट छापने वाली सरकारी प्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको SPMCIL या BRBNMPL की ऑफिशियल वेबसाइट spmcil.com login और brbnmpl.co.in login के करियर सेक्शन को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। भर्ती निकलने पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के वेतनमान के मुताबिक शानदार सैलरी और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं।
