Currency Printing Jobs: देश में कहां छपते हैं नोट? करेंसी प्रेस में नौकरी पाने का यह है पूरा प्रोसेस

प्रेस (BRBNMPL और SPMCIL) में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विभाग की ओर से भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है, जिसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। चयन के लिए आमतौर पर एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें पास होना जरूरी होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और टेक्निकल ट्रेड से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। कुछ तकनीकी या विशेष पदों के लिए रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू या स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। जो उम्मीदवार इन सभी चरणों में सफल होते हैं, उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट के तहत सिलेक्ट किया जाता है।