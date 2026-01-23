23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Currency Printing Jobs: देश में कहां छपते हैं नोट? करेंसी प्रेस में नौकरी पाने का यह है पूरा प्रोसेस

Currency Printing Jobs: क्या आप जानते हैं कि, आपके बटुए में मौजूद नोट कौन छापता है और आखिर इनकी छपाई कहां होती है? अगर आप भी नोट छापने वाली सरकारी प्रेस में नौकरी करना चाहते हैं, तो जानिए उसके लिए योग्यता, परीक्षा और आवेदन करने का पूरा तरीका क्या है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 23, 2026

Currency Printing Job 2026

Currency Printing Job 2026 (Image Source: ChatGPT)

Currency Note Press Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में अक्सर यह सवाल आता होगा कि, आखिर देश की करेंसी यानी नोटों की छपाई कहां और कैसे होती है? क्या वहां भी आम लोगों को नौकरी मिल सकती है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं, तो यह खबर आपके काम की है। भारत में नोट छापने का काम सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर किया जाता है। हालांकि यहां आपको कई सारे पदों पर करियर बनाने के मौके भी मिलते हैं।

Currency Printing Jobs: कहां होती है नोटों की छपाई?

भारत में बैंक नोटों की छपाई का जिम्मा खासतौर से भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रिंटींग प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) और सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) के पास होता है। देश में इन चार जगहों पर नोटों की छपाई की जाती है:

  • नासिक (महाराष्ट्र): यहां करेंसी नोट प्रेस (CNP) है।
  • देवास (मध्य प्रदेश): यहां बैंक नोट प्रेस (BNP) स्थित है।
  • मैसूर (कर्नाटक): यहां आरबीआई की अपनी प्रेस है।
  • सालबोनी (पश्चिम बंगाल): यहां भी आरबीआई के अंतर्गत नोट छापे जाते हैं।

Note Printing Press Vacancy: इन पदों पर निकलती है वैकेंसी?

नोट छापने वाली प्रेस में समय-समय पर कई तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। इन संस्थानों में केवल नोट छापने का काम ही नहीं, बल्कि मशीनों के रखरखाव से लेकर सुरक्षा तक के लिए कई पद होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख पद इस तरह हैं:

  • जूनियर टेक्नीशियन (प्रिंटिंग/कंट्रोल/इलेक्ट्रिकल): नोटों की छपाई और मशीनों की देखरेख के लिए।
  • सुपरवाइजर: टेक्निकल कामों की निगरानी के लिए।
  • सिक्योरिटी ऑफिसर: प्रेस की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए।
  • नक्काशीकार (Engraver): नोटों के डिजाइन और प्लेट तैयार करने के लिए।
  • ऑफिस असिस्टेंट: एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज और टीम की देखरेख के लिए।

Currency Note Press Recruitment 2026: बस होनी चाहिए ये योग्यता

नोट छापने वाली प्रेस में नौकरी पाने के लिए अलग-अलग पदों के हिसाब से अलग-अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं। आमतौर पर, इन सरकारी पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। वहीं, कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री की मांग की जा सकती है। सीधी बात यह है कि आपकी पढ़ाई के स्तर के हिसाब से यहां कई तरह के छोटे और बड़े पदों पर आवेदन करने का मौका मिलता है।

Eligibility for RBI Note Press: ऐसे होता है सिलेक्शन

प्रेस (BRBNMPL और SPMCIL) में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को एक तय प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले विभाग की ओर से भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है, जिसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। चयन के लिए आमतौर पर एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें पास होना जरूरी होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश और टेक्निकल ट्रेड से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। कुछ तकनीकी या विशेष पदों के लिए रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू या स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। जो उम्मीदवार इन सभी चरणों में सफल होते हैं, उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट के तहत सिलेक्ट किया जाता है।

Currency Printing Job 2026: ऐसे करें आवेदन

अगर आप भी नोट छापने वाली सरकारी प्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको SPMCIL या BRBNMPL की ऑफिशियल वेबसाइट spmcil.com login और brbnmpl.co.in login के करियर सेक्शन को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। भर्ती निकलने पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के वेतनमान के मुताबिक शानदार सैलरी और अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

SAI Assistant Coach Recruitment: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने का मौका,1.12 लाख से भी ज्यादा मिलेगी सैलरी
शिक्षा
SAI Assistant Coach Recruitment 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 04:28 pm

Hindi News / Education News / Currency Printing Jobs: देश में कहां छपते हैं नोट? करेंसी प्रेस में नौकरी पाने का यह है पूरा प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IBPS RRB Clerk Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, जान लें आगे का प्रोसेस

IBPS RRB Clerk Result
शिक्षा

Haryana Police Constable Age Limit: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, जानें आवेदन की अंतिम तारीख और सर्टिफिकेट की डेट

Haryana Police Constable Age Limit
शिक्षा

Sunita Williams Pension: नासा से रिटायरमेंट के बाद जानिए सुनीता विलियम्स को कितनी मिलेगी पेंशन?

Sunita Williams Pension
शिक्षा

Amazon में फिर मची खलबली: इन विभागों से 14,000 लोग होंगे बाहर, कुल 30,000 नौकरियों पर संकट

Amazon Layoffs January 2026
टेक्नोलॉजी

Success Story: राजस्थान की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने राज्य का नाम किया रौशन, अकोन्कागुआ शिखर पर पहुंचने वाली बनीं राज्य की दूसरी महिला

Manasvi Agarwal
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.