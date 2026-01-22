22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SAI Assistant Coach Recruitment: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने का मौका,1.12 लाख से भी ज्यादा मिलेगी सैलरी

SAI Assistant Coach Vacancy 2026: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने असिस्टेंट कोच के 323 पदों पर भर्ती निकाली है। एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती सहित 26 खेलों के लिए 1 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। जानें इन पदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और असिस्टेंट कोच के तौर पर कितनी मिलेगी सैलरी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 22, 2026

SAI Assistant Coach Recruitment 2026

SAI Assistant Coach Recruitment (Image Source: ChatGPT)

SAI Assistant Coach Vacancy 2026: खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाने के बाद अगर आप कोचिंग की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने असिस्टेंट कोच के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत स्विमिंग, एथलेटिक्स, साइकलिंग, शूटिंग और कुश्ती सहित कुल 26 खेलों में रिक्तियां भरी जाएंगी।

SAI Recruitment Notification 2026: कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने की चाह रखने वाले कैंडिडेट्स 1 फरवरी,2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 फरवरी,2026 तय की गई है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

SAI Assistant Coach Recruitment: किस खेल में कितने पद?

प्राधिकरण की ओर से कुल 323 पदों पर होने वाली इस भर्ती में अलग-अलग खेलों के लिए पदों की संख्या तय की गई है। इसमें एथलेटिक्स और शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा 28-28 पद हैं। वहीं स्विमिंग के लिए 26, कुश्ती के लिए 22 और बॉक्सिंग के लिए 19 पदों पर नियुक्तियां होंगी। अन्य खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और कबड्डी के पदों के लिए भी भर्तियां निकाली गई हैं।

SAI Exam Pattern 2026: सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न

इस भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें स्पोर्ट्स नॉलेज से 65 अंक, स्पोर्ट्स साइंस से 25 अंक और जनरल अवेयरनेस व रीजनिंग से 10 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का कोचिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट में 60 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा। चयन के इन दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच के पद के लिए चुना जाएगा।

SAI Recruitment for 323 Posts: एज लिमिट और सैलरी

आवेदन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के मुताबिक एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 06 के तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये पर मंथ तक सैलरी मिलेगी। इस भर्ती के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपये है। वहीं एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों और महिला उम्मीदवारों को 2000 रुपये शुल्क देना होगा।

SAI Recruitment Notification 2026: ये होनी चाहिए योग्यता

असिस्टेंट कोच के लिए उम्मीदवार के पास एनएस-एनआईएस (NS-NIS) पटियाला या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोचिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा वे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया है और उनके पास सर्टिफिकेट कोचिंग कोर्स है, वे भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड विनर्स को भी मौका दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Sunita Williams Retirement: नासा से रिटायरमेंट का ऐलान, जानिए सुनीता विलियम्स की कितनी थी सैलरी
शिक्षा
Sunita Williams Retirement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Jan 2026 10:42 pm

Hindi News / Education News / SAI Assistant Coach Recruitment: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने का मौका,1.12 लाख से भी ज्यादा मिलेगी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UP Lekhpal Salary: UPSSSC जल्द ही करेगा लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती, जानिए यूपी में लेखपाल को मिलती है कितनी सैलरी?

Lekhpal Salary And Job Profile
शिक्षा

Sunita Williams Retirement: नासा से रिटायरमेंट का ऐलान, जानिए सुनीता विलियम्स की कितनी थी सैलरी

Sunita Williams Retirement
शिक्षा

CSPGCL Vacancy 2026: आईटीआई, डिप्लोमाधारी के लिए बढ़िया मौका, छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में नौकरी, वेतन भी बढ़िया

CSPGCL Vacancy 2026
शिक्षा

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, बिना TET वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, जान लें डिटेल्स

TET Mandatory For Teachers
शिक्षा

Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी, बस 100 रुपया में करें आवेदन

Panchayat Sachiv Bharti
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.