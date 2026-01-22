SAI Assistant Coach Recruitment: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने का मौका,1.12 लाख से भी ज्यादा मिलेगी सैलरी

SAI Assistant Coach Recruitment (Image Source: ChatGPT)
SAI Assistant Coach Vacancy 2026: खेल के मैदान में अपना हुनर दिखाने के बाद अगर आप कोचिंग की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने असिस्टेंट कोच के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत स्विमिंग, एथलेटिक्स, साइकलिंग, शूटिंग और कुश्ती सहित कुल 26 खेलों में रिक्तियां भरी जाएंगी।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने की चाह रखने वाले कैंडिडेट्स 1 फरवरी,2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 15 फरवरी,2026 तय की गई है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
प्राधिकरण की ओर से कुल 323 पदों पर होने वाली इस भर्ती में अलग-अलग खेलों के लिए पदों की संख्या तय की गई है। इसमें एथलेटिक्स और शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा 28-28 पद हैं। वहीं स्विमिंग के लिए 26, कुश्ती के लिए 22 और बॉक्सिंग के लिए 19 पदों पर नियुक्तियां होंगी। अन्य खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और कबड्डी के पदों के लिए भी भर्तियां निकाली गई हैं।
इस भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें स्पोर्ट्स नॉलेज से 65 अंक, स्पोर्ट्स साइंस से 25 अंक और जनरल अवेयरनेस व रीजनिंग से 10 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का कोचिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट में 60 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा। चयन के इन दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच के पद के लिए चुना जाएगा।
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के मुताबिक एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 06 के तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये पर मंथ तक सैलरी मिलेगी। इस भर्ती के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपये है। वहीं एससी, एसटी, पूर्व सैनिकों और महिला उम्मीदवारों को 2000 रुपये शुल्क देना होगा।
असिस्टेंट कोच के लिए उम्मीदवार के पास एनएस-एनआईएस (NS-NIS) पटियाला या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोचिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके अलावा वे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल या वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया है और उनके पास सर्टिफिकेट कोचिंग कोर्स है, वे भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड विनर्स को भी मौका दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग