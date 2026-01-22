SAI Assistant Coach Recruitment: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच बनने का मौका,1.12 लाख से भी ज्यादा मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इसमें स्पोर्ट्स नॉलेज से 65 अंक, स्पोर्ट्स साइंस से 25 अंक और जनरल अवेयरनेस व रीजनिंग से 10 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद उम्मीदवारों का कोचिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसे फाइनल मेरिट लिस्ट में 60 प्रतिशत का वेटेज दिया जाएगा। चयन के इन दोनों चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट कोच के पद के लिए चुना जाएगा।