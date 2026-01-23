Food Tester Job Weight Gain Bonus: खाने के मिलेंगे 1 लाख रूपये, वजन बढ़ाने पर बोनस, वायरल हो रही इस देश की अनोखी जॉब

Food Tester Job Weight Gain Bonus: चीन में इन दिनों एक बेहद अनोखी नौकरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां काम है सिर्फ खाना और बदले में मिलती है मोटी सैलरी। इस जॉब को ‘फूड टेस्टर’ कहा जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को बाजार में लॉन्च होने से पहले नए फूड प्रोडक्ट्स का स्वाद, बनावट, खुशबू और लुक टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस नौकरी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बार-बार खाना चखने की वजह से अगर किसी कर्मचारी का वजन बढ़ता है, तो कंपनी उसे नुकसान नहीं बल्कि फायदा मानती है। ऐसे कर्मचारियों को ‘वेट गेन सब्सिडी’ के तौर पर अतिरिक्त बोनस दिया जाता है, जिससे यह नौकरी और भी वायरल हो गई है।