स्वास्थ्य

Yak Milk Benefits: बादाम-काजू भी इसके आगे फेल! 2026 में लोग क्यों हो रहे हैं इस पहाड़ी दूध के दीवाने? जानिए इस मिल्क के 5 बड़े हेल्थ फायदे

Yak Milk Benefits: हिमालयी सुपरफूड याक दूध इम्युनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने, दिल और गट हेल्थ सुधारने में मदद करता है। जानिए फायदे, सेवन का तरीका और साइड इफेक्ट्स।

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 22, 2026

Yak Milk Benefits

Yak Milk Benefits (photo- gemini ai)

Yak Milk Benefits: आजकल जब लोग गाय-भैंस के दूध के हेल्दी विकल्प तलाश रहे हैं, तब हिमालय का एक पुराना सुपरफूड- याक मिल्क (Yak Milk) एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सदियों से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग याक दूध का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब भारत में भी इसे न्यूट्रिशन और वेलनेस के नजरिए से देखा जा रहा है। याक दूध क्रीमी होता है, स्वाद थोड़ा अलग होता है और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। यह दूध मादा याक से मिलता है, जिसे ‘ड्री’ कहा जाता है, और यह खास तौर पर तिब्बती पठार और हिमालयी इलाकों में पाई जाती है।

याक मिल्क क्यों खास है?

आज बाजार में बादाम, ओट और काजू जैसे प्लांट-बेस्ड मिल्क आ चुके हैं, लेकिन याक मिल्क इसलिए अलग है क्योंकि यह नेचुरल, हाई-प्रोटीन और न्यूट्रिएंट-डेंस है। इसमें अच्छे फैट, जरूरी अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि लोग इसे एक फंक्शनल फूड मानने लगे हैं।

याक मिल्क के 5 बड़े फायदे

इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार

याक दूध में बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं।

हड्डियों को मजबूत बनाता है

इस दूध में कैल्शियम और विटामिन D अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए जरूरी है। खासकर बढ़ती उम्र में कमजोर होती हड्डियों के लिए यह फायदेमंद माना जाता है, हालांकि इंसानों पर और स्टडी की जरूरत है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

याक दूध में कुछ खास फैटी एसिड जैसे CLA पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और हार्ट हेल्थ सुधारने में मदद कर सकते हैं।

पेट और गट हेल्थ सुधारे

फर्मेंटेड याक मिल्क से बने प्रोडक्ट्स जैसे चीज, बटर और प्रोबायोटिक ड्रिंक्स पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं। इनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं।

सूजन कम करने में सहायक

कुछ स्टडी के मुताबिक याक मिल्क शरीर में होने वाली अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जो कई पुरानी बीमारियों की जड़ होती है।

याक मिल्क कैसे सेवन करें?

  • याक चीज
  • याक बटर टी (मक्खन और चाय से बनी पारंपरिक ड्रिंक)
  • फर्मेंटेड याक मिल्क से बने प्रोबायोटिक ड्रिंक्स
  • कौन-सा रूप आपके लिए सही है, यह आपकी लाइफस्टाइल और पाचन क्षमता पर निर्भर करता है।

क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट?

  • कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है

स्वास्थ्य

