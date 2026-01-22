Yak Milk Benefits: बादाम-काजू भी इसके आगे फेल! 2026 में लोग क्यों हो रहे हैं इस पहाड़ी दूध के दीवाने? जानिए इस मिल्क के 5 बड़े हेल्थ फायदे

Yak Milk Benefits: आजकल जब लोग गाय-भैंस के दूध के हेल्दी विकल्प तलाश रहे हैं, तब हिमालय का एक पुराना सुपरफूड- याक मिल्क (Yak Milk) एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सदियों से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग याक दूध का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब भारत में भी इसे न्यूट्रिशन और वेलनेस के नजरिए से देखा जा रहा है। याक दूध क्रीमी होता है, स्वाद थोड़ा अलग होता है और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। यह दूध मादा याक से मिलता है, जिसे ‘ड्री’ कहा जाता है, और यह खास तौर पर तिब्बती पठार और हिमालयी इलाकों में पाई जाती है।