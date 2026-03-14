पैरों की झुनझुनी से शुरू होकर लकवे तक पहुंच सकती है यह बीमारी, जानें Guillain-Barre Syndrome के लक्षण

अली बताती हैं कि एक दिन सुबह उठते ही उनके पैरों की उंगलियों में झुनझुनी महसूस हुई। शुरुआत में यह छोटी समस्या लगी, लेकिन धीरे-धीरे यह पूरे शरीर में फैलने लगी। जब वह अपनी तीन साल की बेटी को सीढ़ियों से नीचे ले जा रही थीं, तब उन्हें संतुलन बनाने में मुश्किल हुई। उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पति से अस्पताल जाने को कहा। उसी रात डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें Guillain-Barre Syndrome है। अली शनिवार को अस्पताल गई थीं और सोमवार तक उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनका शरीर लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, जिससे उनकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकी।