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Watermelon Seeds Benefits: तरबूज खाते समय बीज निगल गए? घबराएं नहीं, जानिए सेहत पर इसका असर

Watermelon Seeds Benefits: क्या तरबूज के बीज निगलना सुरक्षित है? जानें Watermelon के बीजों के फायदे, पोषण और इन्हें खाने का सही तरीका। ये छोटे बीज प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत हैं।

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भारत

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Dimple Yadav

Mar 14, 2026

Watermelon Seeds Benefits

Watermelon Seeds Benefits (Photo- gemini ai)

Watermelon Seeds Benefits: गर्मी के दिनों में ठंडा-ठंडा Watermelon खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। लेकिन अक्सर तरबूज खाते समय उसके काले बीज गलती से निगल जाते हैं। कई लोग तुरंत घबरा जाते हैं, क्योंकि बचपन से यह मिथक सुनते आए हैं कि तरबूज का बीज निगलने से पेट में पौधा उग सकता है या सेहत को नुकसान हो सकता है। असल में यह सिर्फ एक मिथक है। सच यह है कि तरबूज के बीज बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और सही तरीके से खाए जाएं तो सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं।

क्या तरबूज के बीज निगलना सुरक्षित है?

डॉक्टरों और पोषण विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आप गलती से तरबूज के बीज निगल लेते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि ये बीज आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि कच्चे बीज सीधे निगलने से उनके सारे पोषक तत्व शरीर को पूरी तरह नहीं मिल पाते। अगर इन्हें भूनकर या अंकुरित करके खाया जाए तो ये काफी पौष्टिक बन जाते हैं।

छोटे बीज लेकिन पोषण से भरपूर

तरबूज के बीज छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

प्रोटीन का अच्छा स्रोत- तरबूज के बीज में करीब 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। यह खासकर शाकाहारी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और ऊर्जा के लिए जरूरी होता है।

हेल्दी फैट- इनमें मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जिन्हें “अच्छे फैट” कहा जाता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

जरूरी मिनरल्स- तरबूज के बीज में मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे कई महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं। मैग्नीशियम दिल और नसों के सही काम करने में मदद करता है। जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आयरन शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को रोकने में मदद कर सकता है।

त्वचा और दिल के लिए भी फायदेमंद

गर्मी के मौसम में शरीर को ज्यादा पोषण और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। तरबूज के बीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद मैग्नीशियम दिल की धड़कन को संतुलित रखने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

तरबूज के बीज खाने का सही तरीका

अगर आप इन बीजों का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इन्हें इस तरह खा सकते हैं। बीजों को धोकर सुखा लें और हल्का सा भून लें। चाहें तो इन्हें रातभर भिगोकर अंकुरित भी कर सकते हैं। भुने हुए बीजों पर थोड़ा काला नमक या चाट मसाला डालकर स्नैक की तरह खा सकते हैं। सलाद, पोहा या स्मूदी में भी डाल सकते हैं

कितनी मात्रा में खाएं

तरबूज के बीज सेहतमंद जरूर हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से पेट फूलने या पाचन की समस्या हो सकती है। इसलिए रोजाना एक छोटी मुट्ठी बीज ही काफी होते हैं। इस गर्मी में जब भी आप तरबूज खाएं, तो उसके बीजों को बेकार समझकर फेंकने की बजाय उन्हें सेहत के छोटे खजाने की तरह देखें। सही तरीके से खाए गए ये बीज शरीर को पोषण देने के साथ-साथ ऊर्जा और सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं।

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Published on:

14 Mar 2026 02:52 pm

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