Watermelon Seeds Benefits: तरबूज खाते समय बीज निगल गए? घबराएं नहीं, जानिए सेहत पर इसका असर

Watermelon Seeds Benefits: गर्मी के दिनों में ठंडा-ठंडा Watermelon खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। लेकिन अक्सर तरबूज खाते समय उसके काले बीज गलती से निगल जाते हैं। कई लोग तुरंत घबरा जाते हैं, क्योंकि बचपन से यह मिथक सुनते आए हैं कि तरबूज का बीज निगलने से पेट में पौधा उग सकता है या सेहत को नुकसान हो सकता है। असल में यह सिर्फ एक मिथक है। सच यह है कि तरबूज के बीज बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और सही तरीके से खाए जाएं तो सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं।