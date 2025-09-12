Right Time to Eat Seeds : चिया, अलसी, तिल और कद्दू के बीज खाने का सही समय क्या है? डायटीशियन से जानिए

डायटीशियन नेहा दुआ ने बताया चिया और तुलसी जैसे बीजों को भिगोने से उनकी बाहरी परत नरम हो जाती है और ऐसे एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जो नुट्रिएंट्स (Nutrients) को अधिक जैविक बनाते हैं। भिगोकर खाने से बीजों में मौजूद कुछ ऐसे तत्व कम हो जाते हैं जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं। साथ ही बीज फूलकर जेल जैसे हो जाते हैं जिससे ये पेट पर हल्के लगते हैं और आसानी से पच जाते हैं।