11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वेट लॉस

Muesli for Weight Loss : क्या मूसली सच में वजन कम करती है? जानिए कैसे सही तरीके से खाएं

Muesli for Weight Loss : अगर आप भी वजन घटाने की सोच रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है तो फाइबर से भरपूर मूसली आपकी मदद कर सकती है। लेकिन इसको अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 11, 2025

Muesli for Weight Loss
Muesli for Weight Loss

Muesli for Weight Loss : मूसली को लंबे समय से एक सेहतमंद नाश्ते के विकल्प के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या यह वाकई वजन घटाने में मददगार है। खासकर तब जब इसमें से इसका सबसे जरूरी हिस्सा यानी पारंपरिक ओट्स को ही निकाल दिया जाए? अगर आप ओट्स-मुक्त मूसली चुन रहे हैं या नाश्ते के लिए कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं तो हम आपको मूसली इसके फायदों और इसे अपनी डाइट में शामिल करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं।

Muesli for Weight Loss : क्या मूसली वजन घटाने में मदद करती है?

मूसली या कोई भी अन्य उत्पाद जो वजन कम करने में मदद करने का दावा करता है वह सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति है। आप जो खाते हैं उसकी मात्रा और संयोजन अंततः यह तय करता है कि आप कैसे और क्या वजन कम करना शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ का जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं भले ही उसका वजन घटाने के लिए जोरदार प्रचार किया गया हो तो हो सकती है आपका वजन और बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Heart Attack : जिम शुरू करने से पहले दिल की सेहत के लिए जरूर कराएं ये 5 जांच
स्वास्थ्य
5 Tests to Reduce the Risk of Heart Attack

अगर आपको पता है कि मूसली आपको क्या-क्या देती है तो यह आपकी डाइट में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और इसे कई तरह से बनाकर आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज़्म" में छपी एक रिसर्च के मुताबिक, जिन लोगों ने नाश्ते में मूसली जैसी ज्यादा फाइबर वाली चीजे खाई उन्हें पूरे दिन कम भूख लगी और उन्होंने कम कैलोरी भी खाई।

क्या रोजाना मूसली खाना ठीक है? (Eat Muesli Everyday?)

चाहे इसमें ओट्स का इस्तेमाल हो या न हो, फाइबर की मात्रा मूसली के सबसे बड़े फायदों में से एक है। फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखता है और आपकी भूख और लालसा को नियंत्रित करता है।

मूसली में मौजूद हाई फाइबर इसे आपके नियमित भोजन में शामिल करने के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है क्योंकि फाइबर थोड़ा बेहतर पेट भरे होने का अहसास कराता है इसके कारण आपकी कैलोरी अपने आप नियंत्रित हो जाती है और वजन कम होने लगता है।

क्या घर का बना मूसली आपके लिए अच्छा है?

ओट्स के बिना भी मूसली की बहुमुखी प्रतिभा इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। घर पर आप इसे सूखा पका सकते हैं, रात भर भिगो सकते हैं या दही या स्मूदी के साथ मिला सकते हैं। इस तरह बनाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि आपके शरीर में इसके पाचन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

घर पर बनी मूसली क्यों बेहतर होती है

घर पर बनी मूसली थोड़ी बेहतर विकल्प हो सकती है बशर्ते आपको पता हो कि आप इसे बनाने के लिए किन सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाजार से खरीदी हुई मूसली भी काफी अच्छी होती है, बशर्ते आप पोषण संबंधी जानकारी सही ढंग से पढ़ें। कई तरह की अतिरिक्त चीजों से भरी मूसली से बचें क्योंकि इनमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, और वजन घटाने के दौरान आपको इससे बचना चाहिए।

वजन घटाने में मूसली का इस्तेमाल कैसे करें?

वजन कम करने के लिए कम कैलोरी खाना और सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी है। इसलिए मूसली को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले यह पता लगाएं कि आप अभी तक क्या और कितना खा रहे हैं।

सबसे पहले अपनी मौजूदा खाने की आदतों को देखें। अंदाजा लगाएं कि आप एक दिन में कितनी कैलोरी लेते हैं। यह भी देखें कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की मात्रा कितनी है। जब आपको यह सब पता चल जाएगा तो आपके लिए मूसली की कैलोरी को अपनी डाइट में एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा।

मूसली को अपने आहार में शामिल करते समय इसे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत मानें। इसकी मात्रा पूरी तरह से आपके मौजूदा खाने के पैटर्न और लक्ष्यों पर निर्भर करेगी। कुछ लोगों के लिए यह 30 ग्राम हो सकती है,और कुछ के लिए यह 80-90 ग्राम तक भी हो सकती है।

अपने भोजन में मूसली कैसे शामिल करें?

मूसली को आप अपनी सुविधानुसार किसी भी तरह से बना सकते हैं। रात भर भिगोई हुई मूसली पचाने में थोड़ी आसान होती है और कुछ लोगों को इस तरह की बनावट पसंद आती है।

प्रोटीन के साथ मिलाएं: कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अनुपात को संतुलित करने और तृप्ति बढ़ाने के लिए ग्रीक योगर्ट जैसी प्रोटीन युक्त चीजें या प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप मिलाएं।

अतिरिक्त चीजें सीमित करें: अपने कटोरे को चीनी, शहद या अन्य स्वाद वाले सिरप से न भरें। इसके बजाय ताजे फल जैसे बेरीज, सेब के स्लाइस या थोड़े से शहद के रूप में प्राकृतिक मिठास मिलाएं।

विशेषज्ञ का कहना है कि मूसली में कोई जादू नहीं है। हालांकि, संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि के साथ, यह आपको वजन प्रबंधन में मदद कर सकती है और कैलोरी की कमी में खाने पर वजन घटाने में भी मदद कर सकती है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Nose Picking and Alzheimer : नाक में बार-बार उंगली डालने से हो सकती है ये गंभीर बीमारी, जानिए क्या है ये रोग
स्वास्थ्य
Nose Picking and Alzheimer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डाइट और फिटनेस

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

वेट लॉस

Published on:

11 Aug 2025 11:39 am

Hindi News / Health / Weight Loss / Muesli for Weight Loss : क्या मूसली सच में वजन कम करती है? जानिए कैसे सही तरीके से खाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.