Tea for Weight Loss : डाइटिंग की जरूरत नहीं, ये चाय घटाएगी वजन और रखेगी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में

वजन प्रबंधन में हिबिस्कस चाय की संभावित भूमिका का भी अध्ययन किया गया है। छोटे अध्ययनों ने हिबिस्कस अर्क के सेवन को शरीर के वजन, शरीर में वसा और कमर से कूल्हे के अनुपात में कमी से जोड़ा है। पशु अध्ययनों से पता चलता है कि यह वसा कोशिकाओं के संचय को रोक सकता है, हालांकि अधिकांश शोध चाय के बजाय सांद्र अर्क का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक शोध से संकेत मिलता है कि हिबिस्कस फैटी लिवर रोग जैसी स्थितियों में सुधार करके लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। मनुष्यों और पशुओं, दोनों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हिबिस्कस का अर्क लिवर में वसा के जमाव को कम कर सकता है और लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है।