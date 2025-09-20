आपका HbA1c 10.5% है? जानें, दवा लेना है जरूरी या डाइट से होगा इलाज

डॉ टी.पी. शर्मा ने कहा, अगर आपको आंखों से धुंधला दिखने लगे, पैरों में झुनझुनी हो, बार-बार इंफेक्शन हो जाए या अचानक वजन कम या ज्यादा होने लगे जबकि आपने कोशिश भी न की हो तो सावधान हो जाइए। ये संकेत हैं कि शुगर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी है। इसके अलावा अगर आपकी शुगर लगातार 250 mg/dl से ऊपर रहती है या उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।