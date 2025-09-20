आपका HbA1c 10.5% है? जानें, दवा लेना है जरूरी या डाइट से होगा इलाज

HbA1c 10.5 dangerous Level : डायबिटिज के बारे में हमारे मन में कई प्रश्न रहते है। क्या Hb1AC टेस्ट 10.5 प्रतिशत है। क्या दवा जरूरी है या मैं इसे अपने खान-पान और लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकता हूं? आइए जानें कि विशेषज्ञ ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या सुझाते हैं।
जनरल फिजिशियन डॉ टी.पी. शर्मा में कहा कि HbA1c या पिछले तीन महीनों के शुगर रीडिंग का औसत, 10.5 प्रतिशत बहुत अधिक होता है है और यह दर्शाता है कि आपका ब्लड शुगर लंबे समय से अनियंत्रित है।
सिर्फ खानपान और लाइफस्टाइल बदलने से इस स्तर पर शुगर को सुरक्षित रूप से कंट्रोल करना मुश्किल है। ज्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं कि दवा जल्दी शुरू की जाए, ताकि शुगर जल्दी कम हो सके और नसों की खराबी, किडनी की समस्या या आंखों की रोशनी पर असर जैसी गंभीर दिक्कतों से बचा जा सके।
डॉ टी.पी. शर्मा ने कहा, हाई ब्लड शुगर लेवल धीरे-धीरे आपकी आंखों, किडनी, हार्ट और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और यह रातोंरात प्रकट नहीं होता।समय के साथ जोखिम धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए जल्दी इलाज जरूरी है। भले ही आपको बीमार महसूस न हो रहा हो, फिर भी आपके अंग तनाव में हो सकते हैं।
सबसे पहले घबराएं नहीं लेकिन देर भी न करें। हाई HbA1c का मतलब है कि आपका औसत ब्लड शुगर लेवल सुरक्षित सीमा से लगभग दोगुना है। अपने लक्षणों, जैसे अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान या अचानक वजन कम होना को नोट करें और अपने डॉक्टर को बताएं। साथ ही अपने ब्लड , कोलेस्ट्रॉल और गुर्दे की जांच भी करवाएं, क्योंकि डायबिटिज अक्सर इन जोखिमों के साथ आता है।
डॉ टी.पी. शर्मा ने कहा, अगर आपको आंखों से धुंधला दिखने लगे, पैरों में झुनझुनी हो, बार-बार इंफेक्शन हो जाए या अचानक वजन कम या ज्यादा होने लगे जबकि आपने कोशिश भी न की हो तो सावधान हो जाइए। ये संकेत हैं कि शुगर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी है। इसके अलावा अगर आपकी शुगर लगातार 250 mg/dl से ऊपर रहती है या उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
सबसे अच्छा कदम यही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें और उचित सलाह और इलाज लें। विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं और लाइफ स्टाइल के सही संयोजन से आपकी शुगर में सुधार हो सकता है और जटिलताओं से बचा जा सकता है।
अच्छी खबर यह है कि डायबिटिज को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दवाओं के सही संयोजन, आहार में बदलाव (कम मात्रा में, बार-बार भोजन, अधिक फाइबर, कम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट), नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन से HbA1c कुछ ही महीनों में काफी कम हो सकता है।