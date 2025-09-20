Calcium Deficiency : जानिए शरीर को रोज कितने कैल्शियम की जरूरत है और खाने का सही समय

How Much Calcium Body Needs Daily : कैल्शियम हमारे शरीर का सबसे जरूरी और सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। यह हमें खाने-पीने की चीजों से मिलता है कुछ चीजों में अलग से मिलाया जाता है, कुछ दवाइयों (जैसे एंटासिड) में भी होता है और बाजार में सप्लीमेंट के रूप में भी आसानी से मिल जाता है।



हमारी हड्डियां और दांत ज्यादातर कैल्शियम से बने होते हैं। यही उन्हें मजबूत, सख्त और लचीला बनाए रखता है, ताकि हमारा शरीर आसानी से हिल-डुल सके। इसके अलावा, शरीर के खून और अलग-अलग ऊतकों में मौजूद थोड़ी-सी कैल्शियम की मात्रा कई जरूरी काम करती हैजैसे खून का थक्का जमाना, नसों के जरिए संदेश भेजना, मांसपेशियों का सही से काम करना और हार्मोन रिलीज करना।



नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ के अनुसार, जब हम खाने से कैल्शियम लेते हैं तो यह हमारी आंतों के जरिए शरीर में जाता है। यह दो तरीकों से होता है—एक सक्रिय तरीके से, जिसमें शरीर मेहनत करके कैल्शियम को सोखता है (खासकर जब कैल्शियम की मात्रा कम हो), और दूसरा निष्क्रिय तरीके से, जिसमें कैल्शियम अपने आप धीरे-धीरे शरीर में चला जाता है (जब ज्यादा मात्रा में कैल्शियम हो)।