Salman Khan Birthday Special: घर का खाना, सख्त वर्कआउट, 60वें बर्थडे से पहले सलमान खान की फिटनेस रूटीन चर्चा में

सलमान खान की डाइट उनकी ट्रेनिंग जितनी ही सादा और संतुलित मानी जाती है। वे दिन में करीब पांच मील लेते हैं, जिसमें सुबह पोरीज, अंडे और फल शामिल होते हैं। दोपहर के समय घर का बना चिकन या फिश खाते हैं, साथ में थोड़े चावल और ज्यादा सब्जियां होती हैं। सलाद उनकी थाली का जरूरी हिस्सा रहता है। सलमान बाहर का खाना लगभग नहीं खाते और उनका साफ कहना है कि उन्हें वही खाना पसंद है, जो घर में मां के हाथों से बनता है।सलमान खान को हफ्ते में एक बार चीट मील की इजाजत है, लेकिन कैलोरी 2000 से ज्यादा नहीं जाती।उनकी कमजोरी? बिरयानी लेकिन लिमिट में।