Salman Khan Birthday Special: घर का खाना, सख्त वर्कआउट, 60वें बर्थडे से पहले सलमान खान की फिटनेस रूटीन चर्चा में

Salman Khan Workout Secrets
Salman Khan Birthday Special:सलमान खान को सुर्खियों में आने के लिए किसी फिल्म की रिलीज की जरूरत नहीं होती। कई बार उनकी एक जिम पोस्ट ही फैंस के बीच हलचल मचा देती है। 27 दिसंबर को 60वें जन्मदिन से पहले सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी लेकिन दमदार फिटनेस तस्वीरें शेयर कीं, जिनके सामने आते ही इंटरनेट पर चर्चा तेज हो गई। हर कोई यही जानना चाहता है कि 59 की उम्र में भी सलमान खान खुद को इतना फिट और एनर्जेटिक कैसे बनाए रखते हैं।
सलमान खान पिछले 20 से ज्यादा सालों से फिटनेस एक्सपर्ट राकेश आर उद्दियार के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। खास बात यह है कि सलमान कभी भी नए फिटनेस ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते।उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह ओल्ड-स्कूल बॉडीबिल्डिंग पर आधारित है, जिसे जायंट सेट कहा जाता है। यह एक तरह का HIIT वर्कआउट होता है, जिसमें लगातार एक्सरसाइज की जाती है बिना ज्यादा ब्रेक के।
सलमान खान अपने वर्कआउट में एक ही मसल ग्रुप के लिए करीब 10 तरह की एक्सरसाइज़ शामिल करते हैं, जैसे इनक्लाइन प्रेस, पुश-अप्स, फ्लाई और चेस्ट के अन्य वेरिएशन। एक एक्सरसाइज खत्म होते ही वे अगली पर चले जाते हैं और इसी दौरान उनका ब्रेक होता है। न बहुत भारी वजन उठाने का दिखावा और न ही जल्दबाजी उनका पूरा फोकस वॉल्यूम ट्रेनिंग पर रहता है, जिससे मसल्स पर लगातार और असरदार काम हो पाता है।
सलमान खान की फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल अनुशासन से जुड़ी हुई है। वे सुबह जल्दी उठते हैं और खाली पेट कार्डियो करना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है। दिन में किसी भी समय वेट ट्रेनिंग करते हैं और हफ्ते में छह दिन वर्कआउट करना नहीं छोड़ते। शूटिंग कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, सलमान अपनी वेट ट्रेनिंग मिस नहीं करते। उनके ट्रेनर के मुताबिक, वर्कआउट और कार्डियो के बिना सलमान को ठीक से नींद तक नहीं आती।
सलमान खान की डाइट उनकी ट्रेनिंग जितनी ही सादा और संतुलित मानी जाती है। वे दिन में करीब पांच मील लेते हैं, जिसमें सुबह पोरीज, अंडे और फल शामिल होते हैं। दोपहर के समय घर का बना चिकन या फिश खाते हैं, साथ में थोड़े चावल और ज्यादा सब्जियां होती हैं। सलाद उनकी थाली का जरूरी हिस्सा रहता है। सलमान बाहर का खाना लगभग नहीं खाते और उनका साफ कहना है कि उन्हें वही खाना पसंद है, जो घर में मां के हाथों से बनता है।सलमान खान को हफ्ते में एक बार चीट मील की इजाजत है, लेकिन कैलोरी 2000 से ज्यादा नहीं जाती।उनकी कमजोरी? बिरयानी लेकिन लिमिट में।
