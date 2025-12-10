Exclusive : ‘तेरे नाम’ में सलमान के साथ की पहली फिल्म, 22 साल के संघर्ष पर एक्टर दर्शन कुमार का छलका दर्द

Actor Darshan Kumar Exclusive Interview : एक्टर दर्शन कुमार प्राइम वीडियो की वेब सीरीज "द फैमिली मैन" में मेजर के रोल में दिखे और विवेक अग्निहोत्री की "द बंगाल फाइल्स" में नजर आए हैं। ये 2003 में आई सलमान खान 'तेरे नाम' के साथ डेब्यू किए थे। आज करीब 22 साल हो चुके हैं। अब जाकर दर्शन कुमार को फिल्में (Darshan Kumar's Movies) मिलने लगी हैं। इस लंबे संघर्ष और आउटसाइडर्स के दर्द पर दर्शन कुमार पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ खुलकर बात किए हैं।