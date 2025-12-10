Exclusive : ‘तेरे नाम’ में सलमान के साथ की पहली फिल्म, 22 साल के संघर्ष पर एक्टर दर्शन कुमार का छलका दर्द

दर्शन कुमार की फाइल फोटो | Photo- Darshan Kumar/Instagram
Actor Darshan Kumar Exclusive Interview : एक्टर दर्शन कुमार प्राइम वीडियो की वेब सीरीज "द फैमिली मैन" में मेजर के रोल में दिखे और विवेक अग्निहोत्री की "द बंगाल फाइल्स" में नजर आए हैं। ये 2003 में आई सलमान खान 'तेरे नाम' के साथ डेब्यू किए थे। आज करीब 22 साल हो चुके हैं। अब जाकर दर्शन कुमार को फिल्में (Darshan Kumar's Movies) मिलने लगी हैं। इस लंबे संघर्ष और आउटसाइडर्स के दर्द पर दर्शन कुमार पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ खुलकर बात किए हैं।
जवाब- मैं अपने छोटे से छोटे रोल के लिए भी दिल से मेहनत करता हूं। फिल्म तेरे नाम में मैं सलमान खान के साथ छोटा रोल किया था। उसके लिए भी उतनी ही मेहनत की। हालही में मेरी "द फैमिली मैन" और "द बंगाल फाइल्स" आई है। इन दोनों के लिए भी मैंने जी-तोड़ मेहनत की है। मैं हर रोल को निभाने के लिए किरदार में डूब जाता हूं, उसको जीने की कोशिश करता हूं ताकि दर्शकों को एक्टिंग नहीं रियल लगे।
जवाब- मैं तो शुरू से रोल निभाने को लेकर खुलकर रहता हूं। करीब दो दशक में हर तरह के रोल को निभाया है। फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। पर, अपने चाहने वालों को हर रोल में 100% देकर खुश देखना चाहता हूं। बस इसी इच्छा के साथ आगे भी काम करना है।
जवाब- दिल्ली से मुंबई एक्टर बनने का सपना लेकर आया था। इसके लिए भूखे सोया, धक्के खाए और गिरा-पड़ा भी, पर अपने सपने को टूटने नहीं दिया। उम्मीद है कि एक्टिंग की दुनिया में और भी नए रोल को निभाऊं।
जवाब- हां, बॉलीवुड में आउटसाइडर का सफल होना इतना आसान नहीं है। मुझे यहां तक पहुंचने में 22 साल लग गए हैं। जबकि, मैंने अपने हर रोल को ईमानदारी से किया, चाहे पहली फिल्म हो या आज की कोई मूवी…। सफलता के लिए इतना इंतजार करना हर किसी के लिए संभव नहीं। अगर कोई भी आउटसाइडर आए तो इतना मैं कहूंगा कि वो पेशेंस रखें और एक्टिंग को हर दिन निखारने का काम करें। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
जवाब- कौन सी फिल्म प्रोपेगेंडा है और कौन सी नहीं। इस बात को दर्शक तय करेगा या कुछ एजेंडाधारी लोग। इसलिए, मैं इस तरह की बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ काम पर फोकस करता हूं।
एक्टर दर्शन कुमार ने पत्रिका के साथ लंबी बातचीत की है। साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ (फैशन, हेयरस्टाइल, वाइफ/गर्लफ्रेंड, पढ़ाई-लिखाई) को लेकर भी कई बातें बताई हैं।
