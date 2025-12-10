Rajasthan: मनरेगा श्रमिकों का छलका दर्द- ‘साहब उधार की जिंदगी जी रहे हैं… मजदूरी कब दोगे?’ अटका हुआ है 160 करोड़ रुपए का भुगतान

मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों का भीलवाड़ा जिले में 1239.32 लाख रुपए, बांसवाड़ा जिले में 2192.51 लाख रुपए, डूंगरपुर में 781.52 लाख, झालावाड़ में 197.75, करौली में 245.08, सिरोही में 288.27 लाख, उदयपुर में 1154.25 लाख, बाड़मेंर में 595.74, चित्तौड़गढ़ में 172.11 लाख, जैसलमेर 647.04, जालोर में 290.73, सवाई माधोपुर में 82.11, टोंक में 249.95 लाख, अजमेर 885.34, अलवर 177.17, बारां 402.41, भरतपुर 42.58, बीकानेर 1127.94, बूंदी 235.19, चूरू 1090.91 लाख, दौसा में 186.45, धौलपुर में 60.61 लाख, हनुमानगढ़ में 335.99, जयपुर 188.1 लाख, झुंझुनूं में 42.9, जोधपुर 1121.18, कोटा 497.55, नागौर 424.4, पाली 295.26, प्रतापगढ़ 313.54, राजसमंद 277.03, सीकर 74.03 तथा श्रीगंगानगर में मनरेगा श्रमिकों का 83.39 लाख रुपए का भुगतान अटका हुआ है। इस तरह प्रदेश में मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा श्रमिकों का कुल 159 करोड़ 98 लाख 16 हजार रुपए का भुगतान बाकी है।