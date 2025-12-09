मनरेगा ठप, मजदूर बेहाल, 18 पंचायतों में रोजी-रोटी का संकट

ग्रामीणों के अनुसार, मनरेगा कार्य चलने पर एक पंचायत में औसतन 700 से 800 लोगों को काम मिलता है। ऐसे में योजना बंद होने से हजारों परिवारों की आय पर सीधा संकट खड़ा हो गया। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के नाम पर अचानक नियम कड़े कर दिए, लेकिन इसका खामियाजा असली मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। कार्रवाई ऊपर की बजाय नीचे के स्तर पर हुई, जिससे कार्य पूरी तरह रुक गए। इन ग्राम पंचायतों रोल, बोड़वा, डीडिया, रूपाथल, लूणसरा, बुगरड़ा, टांगला, ढेहरी, फरड़ोद, तरनाऊ, गैलोली, अड़वड़, रातंगा, मांगलोद, सोनेली, सरासनी, गगवाना और साडोकन में मनरेगा कार्य बंद हैं।