नागौर के नए एसपी रोशन मीना की सख्त चेतावनी, अपराधी सुधर जाएं या जिला छोड़ दें

आमजन से पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि समाज की सुरक्षा में जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। यदि किसी भी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या कोई असामान्य स्थिति दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए। समय पर मिली सूचना से पुलिस को अपराध रोकने और अपराधियों तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलती है। कई बार छोटी जानकारी भी बड़ी घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है।