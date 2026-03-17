एमएसपी लक्ष्य का आधा भी नहीं खरीद पाए मूंग, चना, मूंगफली

खरीफ 2024 में मूंग का लक्ष्य 2 लाख 38 हजार 988 मीट्रिक टन था, जबकि खरीद करीब 1 लाख 45 हजार 888 मीट्रिक टन ही हुई। उड़द में तो स्थिति बेहद खराब रही, जहां 1 लाख 49 हजार मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 35 मीट्रिक टन खरीद दर्ज की गई। मूंगफली और सोयाबीन की खरीद भी लक्ष्य से काफी कम रही। इसी प्रकार खरीफ 2025 में भी मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद लक्ष्य से काफी कम की गई। 19 फरवरी 2026 तक की गई खरीद के अनुसार सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, उनमें मूंग का लक्ष्य 3 लाख 5 हजार मीट्रिक टन था, लेकिन खरीद करीब 1 लाख 62 हजार मीट्रिक टन ही हो पाई। उड़द में 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 492 मीट्रिक टन खरीद दर्ज हुई। मूंगफली का लक्ष्य 5.54 लाख मीट्रिक टन था, जिसके मुकाबले 3.13 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई।