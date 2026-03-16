सरकार के अजीब फरमान, जेएलएन की लैब पांच किमी दूर होगी स्थापित

नागौर. जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पंडित जेएलएन राजकीय जिला चिकित्सालय की सेंट्रल लैब को अस्पताल परिसर से करीब पांच किलोमीटर दूर एमसीएच विंग के पास स्थापित करने की तैयारी हो रही है। एनएचएम के मिशन निदेशक व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के संयुक्त शासन सचिव के आदेशों की पालना का हवाला देते हुए जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके अग्रवाल की ओर से जारी इस आदेश ने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस फैसले से मरीजों को जहां जांच के लिए दूर जाना पड़ेगा, वहीं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई और मान्यता पर भी संकट की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह है कि अस्पताल के पीएमओ ने यह आदेश मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को औपचारिक सूचना दिए बिना ही जारी कर दिया।