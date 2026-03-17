Nagaur: शहीद सूबेदार का बक्सा तिरंगे के साथ गांव पहुंचा,पार्थिव देह नहीं मिलने पर कुश का पुतला बनाकर अंत्येष्टि

रिटायर्ड कैप्टन लियाकत अली खान ने बताया कि करगिल युद्ध से पहले लंबे समय तक यह व्यवस्था थी कि सीमा पर शहीद होने वाले सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घर तक नहीं भेजा जाता था। कई मामलों में यूनिट या नजदीकी सैन्य स्थल पर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता था और परिवार को केवल सूचना व सामान भेजा जाता था।